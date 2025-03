Gene Hackman und seine Frau brachen Kontakt zur Familie ab

Der Schauspieler Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden vor wenigen Tagen tot in ihrem gemeinsamen Haus in New Mexico aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine Anzeichen von äußerer Gewalt, doch die genauen Todesursachen gelten noch als unklar und werden aktuell untersucht. Eine interessante Info zu den Familienverhältnissen plauderte jetzt die Haushälterin von Betsys demenzkranker Mutter aus. Sie verriet gegenüber Daily Mail: "Sie hatte ihre Mutter seit Monaten nicht mehr angerufen." Das letzte Mal habe man im Oktober von ihr gehört und sei über den Kontaktabbruch verwundert gewesen, erklärte sie. Doch die Entfremdung scheint sich nicht nur auf Betsys Familienmitglieder beschränkt zu haben: Auch eine von Genes Töchtern aus erster Ehe erklärte laut New York Post, in den letzten Monaten keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater gehabt zu haben.

Der Filmstar und seine Frau wurden am 26. Februar leblos in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Wartungsarbeiter entdeckten die Leichen und fanden einen der Familienhunde ebenfalls leblos vor. Gene wurde im Eingangsbereich gefunden, während Betsy im Badezimmer gelegen haben soll – umgeben von verstreuten Medikamenten. Wie Sheriff Adan Mendoza laut People erklärte, sei die letzte Aktivität von Genes Herzschrittmacher auf den 17. Februar datiert worden. Das lässt darauf schließen, dass das verstorbene Paar etwa neun Tage unentdeckt blieb.

Gene, Oscarpreisträger und Star aus Filmen wie "French Connection" und "Erbarmungslos", hatte sich in den letzten Jahren komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach seiner Scheidung von Fay Maltese, mit der er drei Kinder hat, fand er 1991 in Betsy, einer ehemaligen Pianistin, eine neue Liebe. Gemeinsam führten sie ein ruhiges Leben in Santa Fe, New Mexico, fernab von Hollywoods Trubel. Freunde beschrieben ihre Beziehung als sehr gelassen und harmonisch. Doch hinter der Fassade des idyllischen Rückzugs könnten sich zuletzt dunklere Kapitel abgespielt haben. Die Umstände ihres Todes und die angebliche Entfremdung von ihren Familienmitgliedern werfen Fragen auf, die womöglich nie vollständig beantwortet werden.

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

ActionPress / Globe Photos / Zuma Press Gene Hackman und Clint Eastwood bei den Oscars 1993