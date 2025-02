Kanye West verstört seine Fans mit Werbung beim Super Bowl

Kanye West (47) regte sich während des Super Bowls über viele Dinge auf, die über den Bildschirm flimmerten. Doch auch der Rapper war am Sonntagabend im amerikanischen Fernsehen zu sehen. In der Werbepause lief ein Spot für seine Marke Yeezy, der bei Fans für Verwirrung sorgte. In dem Clip, der nun auf YouTube verfügbar ist, sitzt der Musiker auf einem Zahnarztstuhl und erzählt: "Ich habe das gesamte Geld für die Werbung in diese neuen Zähne investiert, deshalb muss ich das hier mit meinem Handy aufnehmen." Daraufhin fletscht er seine diamantbesetzten Beißer und bittet die Zuschauer, die Website seines Unternehmens zu besuchen.

Neben Kleidung und Schuhen bietet Yeezy eigentlich auch Musikproduktionen in Form von CDs und Vinyls an. Jahrelang war Kanye mit seinem Label sehr erfolgreich und kollaborierte mit großen Marken wie Adidas. Doch zurzeit wird auf der Website nur ein Artikel angeboten: ein weißes T-Shirt, auf das ein schwarzes Hakenkreuz gedruckt ist. Nach den verstörenden Posts im Netz scheint dies der nächste Beweis zu sein, dass sich der Mann von Bianca Censori (30) weiter radikalisiert hat.

Bereits im vergangenen Jahr probierte Kanye ein ähnliches Konzept mit einem selbst gefilmten Werbespot für Yeezy aus. Damals kursierten jedoch Gerüchte über eine drohende Insolvenz seiner Marke, nachdem Adidas die Zusammenarbeit mit ihm beendet hatte. Im Februar sah sich der Produzent dann gezwungen, offen über seine Finanzlage zu sprechen. "Ich war zwei Monate von einem Bankrott entfernt", gestand er damals laut TMZ in seinem Werbespot. Doch die riskante Entscheidung schien sich ausgezahlt zu haben: Seine Marke verzeichnete nach dem Super Bowl 2024 Verkaufszahlen von rund 18 Millionen Euro.

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

Getty Images Kanye West, Rapper

