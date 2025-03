Wird Kylie Jenner Timothée Chalamet zu den Oscars begleiten?

Timothée Chalamet (29) könnte bei den Oscars in diesem Jahr Geschichte schreiben: Der Schauspieler ist für seine Rolle als Bob Dylan (83) in "A Complete Unknown" als bester Hauptdarsteller nominiert. Dabei stellt sich die Frage, ob seine Freundin Kylie Jenner (27) ihn zu diesem wichtigen Moment begleiten wird. Kylie, die in der Vergangenheit immer wieder mit Timothée bei Events fotografiert wurde, lässt ihre Teilnahme aufgrund eines traurigen Verlusts offen. Ihr enger Freund und Haarstylist Jesus Guerrero ist kürzlich verstorben, und die Reality-TV-Ikone nimmt sich momentan Zeit zum Trauern. Ob sie am Sonntag im Dolby Theatre dabei sein wird, ist noch unklar.

Insider berichten, dass Kylie sehr stolz auf ihren Partner ist und ihn während der aufregenden Award-Season bisher oft unterstützt hat. Allerdings sei ihre Entscheidung, ob sie zur Verleihung kommt, noch offen. Eine Quelle verriet gegenüber People, dass Kylie einerseits ihrem Freund beistehen möchte, andererseits aber von der schweren Trauer um Guerrero überwältigt ist. Die Unternehmerin veröffentlichte nach seinem plötzlichen Tod eine berührende Hommage auf Instagram, in der sie ihre Liebe und Dankbarkeit für ihren verstorbenen Freund ausdrückte: "Jesus war mehr als ein Freund – er war ein Licht in meinem Leben." Laut US-Medien unterstützt Kylie die Familie ihres Stylisten sogar finanziell und übernimmt unter anderem die Beerdigungskosten.

Timothée und Kylie zeigen sich seit Monaten immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit, halten sich bei wichtigen Filmpreis-Veranstaltungen jedoch bewusst zurück. So verzichtete Kylie bei den BAFTAs und Golden Globes auf den roten Teppich und traf Timothée im späteren Verlauf der Events. Der Schauspieler, der für seine mutige Rollenwahl von Kritikern gefeiert wird, könnte mit einem Oscar-Gewinn als jüngster Hauptdarsteller aller Zeiten in die Filmgeschichte eingehen. Ob Kylie ihn am Sonntag still und fernab der Kameras unterstützt, bleibt abzuwarten.

Instagram / kyliejenner Jesus Guerrero und Kylie Jenner

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

