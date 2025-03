BRIT Awards würdigen Liam Payne (†31) auf emotionale Weise

Die diesjährigen BRIT Awards am 1. März 2025 in der Londoner O2 Arena standen unter einem besonderen Stern: Liam Payne (✝31) wurde mit einem emotionalen Tribut geehrt. Das ehemalige Mitglied der Boyband One Direction war im Oktober 2024 nach einem tödlichen Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires verstorben und hinterließ eine Welt in Trauer. Wie unter anderem Mirror berichtet, leitete Gastgeber Jack Whitehall (36) die Hommage ein: "Er war nicht nur ein außergewöhnlicher Musiker, sondern auch eine unglaublich warme Seele, die so viele Leben bereichert hat." Die bewegende Würdigung beinhaltete ein zweiminütiges Video, untermalt von One-Directions-Hit "Little Things". Die Montage zeigte private Momente aus Liams Leben – von Kindheitserinnerungen bis hin zu Höhepunkten seiner Karriere.

Der Tribut weckte starke Emotionen bei Fans und Zuschauern, sowohl in der Arena als auch vor den Bildschirmen. In den sozialen Medien fanden sich zahlreiche rührende Geschichten und Danksagungen an die BRIT Awards für diese zarte Hommage. Auch Louis Tomlinson (33) meldete sich via X zu Wort: "Danke. Wunderschöner Tribut. Du fehlst uns, Bruder." Liams Tod bedeutete nicht nur für seine Familie und Freunde, sondern auch für seine Fans weltweit einen tragischen Verlust. In der offiziellen Broschüre der Veranstaltung wurde Liam als "Ikone seiner Generation" gewürdigt, dessen Talent und Wärme weit über die Grenzen der Musikindustrie hinaus strahlten.

Liam Payne hinterließ nicht nur ein musikalisches Vermächtnis, sondern auch starke menschliche Spuren. Bekannt geworden durch seine Teilnahme an "The X Factor" im Jahr 2010, prägte er als Teil von One Direction und später als Solokünstler die Popmusik einer Generation. Seine Bandkollegen, darunter Harry Styles (31), Louis Tomlinson, Niall Horan (31) und Zayn Malik (32), zeigten sich tief betroffen von seinem Verlust und kamen zu seiner Beerdigung in England zusammen – das erste Mal seit Zayns Ausstieg aus der Band, dass alle Mitglieder öffentlich wieder vereint waren.

Getty Images Jack Whitehall in London, 2018

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

