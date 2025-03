Kate Cassidy erinnert mit emotionalem Post an Liam Payne

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), hat auf Instagram einen berührenden Tribut an ihren Partner geteilt. In einem emotionalen Post kehrte die Influencerin an einen Ort zurück, den sie einst gemeinsam besuchten: das Los Angeles County Museum of Art. Dort entstand ein Foto von Kate, das sie allein vor der bekannten Ausstellung "Urban Light" zeigt. Neben diesem aktuellen Bild postete sie ein Erinnerungsfoto mit Liam, bei dem sich die beiden verliebt ansahen. Zu den beiden Aufnahmen schrieb sie: "Ich dachte, dieser Ort würde sich ohne dich leer anfühlen, aber stattdessen ist er gefüllt mit der Wärme dieses Moments, den wir geteilt haben."

Der Verlust von Liam Payne, der im Oktober letzten Jahres im Alter von 31 Jahren durch einen Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien ums Leben kam, hat Kate schwer getroffen. Seitdem hat sie sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. In einem Interview mit The Sun beteuerte sie jedoch, dass es sich bei seinem Tod um einen tragischen Unfall gehandelt habe und nicht um Suizid, wie einige spekuliert hatten. Kate erzählte außerdem, dass sie Argentinien einen Tag vor der Tragödie verlassen hatte, um sich um ihren gemeinsamen Hund Nala in Florida zu kümmern. "Hätte ich gewusst, was passieren würde, wäre ich niemals gegangen", betonte sie in dem Interview.

Liam stürzte im Oktober von einem Hotelbalkon in Argentinien und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die kürzlich veröffentlichte toxikologische Untersuchung bestätigte die Vermutung, dass er zum Zeitpunkt seines Todes unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand: Laut People lag sein Blutalkoholgehalt bei 2,7 Promille, was zu Desorientierung und Verwirrung führen kann. Zudem wurden Spuren von Kokain, Ketamin und Antidepressiva gefunden.

Instagram / katecass Kate Cassidy 2025

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

