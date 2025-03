Experten sicher: Elon Musk ließ einige Beauty-OPs vornehmen

Elon Musk (53), der Unternehmer hinter Tesla und X, sorgt nicht nur mit seinen geschäftlichen Aktivitäten für Schlagzeilen, sondern auch mit seinem veränderten Aussehen. Experten sind überzeugt, dass der reichste Mann der Welt sich mehreren Schönheitsbehandlungen und chirurgischen Eingriffen unterzogen habe, die ihn deutlich jünger wirken lassen. Besonders auffällig seien sein volles Haar, eine definierte Kinnpartie und eine straffere Haut. Diese Transformation habe ihn Schätzungen zufolge mehr als 120.000 Euro gekostet, wie Mirror berichtet.

Clare Sweeney von CM Aesthetics erklärte, dass Elon vermutlich mehrere Haartransplantationen sowie ergänzende Behandlungen wie PRP-Therapien zur Förderung des Haarwuchses gehabt habe. Auch seine jugendlicher wirkende Augenpartie und die präsente Kieferlinie deuteten auf gezielte Eingriffe hin. Dr. Omar Tillo vermutet zudem, dass Elon möglicherweise ein Facelifting oder eine Ope­ration zur Straffung der Augenlider gehabt habe, um seine strahlende Ausstrahlung zu optimieren. Ein weiterer Spezialist, Dr. Riccardo Frati fügte an, dass der 53-Jährige durch die Verwendung von Ozempic, einem Medikament für Gewichtsreduktion, deutlich an Gewicht verloren habe. Dies könnte die Notwendigkeit von Hautstraffungen im Gesicht und am Hals mit sich gebracht haben, um eine glatte und frische Optik zu erhalten.

Persönlich hält sich Elon zu diesen Spekulationen bedeckt. Der Multimilliardär ist bekannt für seine kontroversen Aussagen in sozialen Medien, wo er lediglich humorvoll auf die Nutzung von Ozempic einging, indem er sich selbst "Ozempic Santa" nannte. In der Vergangenheit zeigte er sich selbstbewusst auf zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen und wirkte optisch zunehmend makellos. Für Elon sind kosmetische Eingriffe vermutlich nur eine kleine Investition, doch der genaue Umfang der Eingriffe bleibt wohl sein gut gehütetes Geheimnis.

Getty Images Elon Musk im September 2020

Getty Images Elon Musk, Februar 2025

