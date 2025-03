Lily Collins genießt Auszeit mit Mann und Baby am Strand

Lily Collins (35) teilt auf Instagram berührende Einblicke in ihr Familienleben. Gemeinsam mit ihrem Mann Charlie McDowell (41) und ihrer neugeborenen Tochter Tove verbrachte die Emily in Paris-Schauspielerin einen entspannten Tag an einem felsigen Strand. Es war Toves erster Ausflug ans Meer, wie Lily stolz in ihrem Beitrag verrät. Auf den Bildern trägt Charlie die Kleine, die eine süße gestreifte Mütze aufhat, in einer Babytrage, während sich die Familie auf dem sonnigen Winterspaziergang sichtlich wohlfühlt.

Bereits im Januar hatte das Paar die Geburt seiner Tochter Tove durch eine Leihmutter bekannt gegeben. In einem emotionalen Instagram-Beitrag dankten Lily und Charlie der Leihmutter sowie allen, die den Weg zu ihrem Familienglück begleitet hatten. Die erste gemeinsame Tochter trägt den wunderschönen Namen Tove Jane McDowell, und die beiden Eltern teilten mit, dass sie überglücklich und voller Liebe seien. Doch die Entscheidung, eine Leihmutterschaft zu nutzen, hatte neben viel Zuspruch auch kritische Stimmen hervorgerufen. Charlie nahm auf Instagram Stellung und rief dazu auf, mehr Verständnis und Mitgefühl zu zeigen.

Lily, die Tochter von Musiklegende Phil Collins (74) und Schauspielerin Jill Tavelman, fand in Charlie, dem Sohn von Schauspielikonen Mary Steenburgen (72) und Malcolm McDowell, ihren perfekten Partner. Das Paar verlobte sich 2020 und heiratete ein Jahr später. Seitdem geben sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben miteinander. Besonders stolz zeigte sich Lily auch an ihrem ersten Valentinstag als Mutter, als sie ein Familienfoto teilte und süß kommentierte, dass ihr Leben nun durch Tove noch viel reicher an Liebe geworden sei. Fans und Wegbegleiter, darunter Lilys "Emily in Paris"-Kollegen, überschütteten das Paar mit Glückwünschen – ihre Tochter scheint schon jetzt das Herzstück der kleinen Familie zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepartner

Anzeige Anzeige

Anzeige