Forensiker vermutet, dass Gene Hackman Herzstillstand hatte

Gene Hackman (✝95) ist tot. Gemeinsam mit seiner Frau Betsy Arakawa und einem ihrer Hunde wurde er am 26. Februar in seinem Haus in Santa Fe, New Mexico, leblos aufgefunden. Ein Mitarbeiter entdeckte die Leichen, nachdem das Paar über eine Woche lang nicht gesehen worden war. Die Todesursache des Hollywoodstars sowie der Pianistin steht derzeit noch nicht abschließend fest. Erste Untersuchungen zeigen jedoch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Vergiftungen wie durch Kohlenmonoxid. Der renommierte Forensiker Dr. Michael Baden spekulierte in einem Interview mit Fox News, dass ein Herzstillstand durch Genes Vorerkrankungen wie Bluthochdruck und koronare Herzerkrankung ausgelöst wurde.

Seine Frau könnte ihn in einem Versuch, Medikamente zu holen, gefunden und daraufhin selbst einen Unfall erlitten haben – möglicherweise durch einen Sturz mit Kopfverletzung oder ein akutes Herzproblem. Ermittler fanden in der Nähe ihres Körpers ein geöffnetes Fläschchen mit Medikamenten. Sie soll des Weiteren eine niedrige Raumheizung umgeworfen haben. Der Hund, der tot im selben Haus entdeckt wurde, starb den Behörden zufolge wahrscheinlich an Dehydrierung, da er über neun Tage in einem Zwinger ohne Wasser eingeschlossen war. Laut dem Santa Fe Sheriff Department starb Gene vermutlich am 17. Februar im sogenannten Mudroom seines Hauses, während seine Frau im Badezimmer gefunden wurde. Die Behörden betonten, dass die toxikologischen Ergebnisse mehrere Monate dauern könnten, bevor die endgültige Todesursache feststeht.

Gene Hackman lebte seit den 1980er-Jahren zurückgezogen in Santa Fe und teilte sein Leben abseits des Hollywood-Rampenlichts mit Betsy, die er 1991 geheiratet hatte. Ihre letzte öffentliche Veranstaltung als Paar war im Jahr 2003, als Gene bei den Golden Globes mit dem Cecil B. DeMille Award geehrt wurde. Das Paar wurde US-amerikanischen Medienberichten zufolge zuletzt im März 2024 bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch fotografiert – Gene mit Gehstock und Betsy stützend an seiner Seite. Ihr plötzlicher und tragischer Tod hat nicht nur Familie und Freunde, sondern auch viele Fans weltweit erschüttert.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler