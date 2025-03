So süß gratulieren die Beckhams Sohn Brooklyn zum Geburtstag

David (49) und Victoria Beckham (50) ließen es sich nicht nehmen, ihren ältesten Sohn Brooklyn Peltz Beckham (26) anlässlich seines 26. Geburtstags gebührend zu feiern. Der ehemalige Fußballstar und die Modedesignerin teilten auf Instagram charmante Schnappschüsse aus Brooklyns Kindheit. David postete ein Bild der beiden, auf dem sie gemeinsam freche Grimassen schneiden, und schrieb: "Happy Birthday Bust x. Wir lieben dich so sehr, hab einen tollen Tag mit viel Kuchen und scharfer Soße, wir vermissen dich." Victoria ergänzte die Glückwünsche mit mehreren Kinderfotos ihres Sohnes: "Happy Birthday Brooklyn... Wir alle lieben dich so sehr und hoffen, dass du einen großartigen Tag hast!! Küsse."

Brooklyn selbst nutzte seinen Geburtstag, um gleichzeitig einen Einblick in sein aktuelles Herzensprojekt zu geben. Der angehende Koch teilte ein Rezeptvideo, in dem er mit seiner eigenen scharfen Soße "Cloud 23" ein würziges Thunfischgericht zubereitete. "Unser Weg ist der beste Weg, wenn es um alles Scharfe geht", erklärte er seinen Followern. Neben der Kochleidenschaft zeigte sich Brooklyn zuletzt auch von seiner humorvollen Seite: In einem Promovideo für die Rennserie Formula E machte er sich selbst über seine vielen beruflichen Interessen lustig. Neben seiner Tätigkeit als Koch und früheren Versuchen im Bereich der Fotografie probiert sich Brooklyn nun spielerisch auch als Rennfahrer.

Von seinen Eltern hat Brooklyn anscheinend nicht nur die kreative Ader, sondern auch seine Vielseitigkeit geerbt. Victoria, die einst als Sängerin bei den Spice Girls bekannt wurde, hat sich erfolgreich als Modedesignerin etabliert, während David nach seiner beeindruckenden Karriere als Profifußballer heute als Unternehmer und Model aktiv ist. Die Familie Beckham zeigt sich immer wieder eng verbunden, auch wenn Brooklyn durch seine Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (30) mittlerweile seine eigene kleine Familie gegründet hat. Trotz der räumlichen Trennung scheinen sich die Beckhams ihre Nähe durch liebevolle Botschaften und gemeinsame Projekte zu bewahren.

Instagram / davidbeckham David Beckham und Brooklyn Peltz Beckham

Instagram / victoriabeckham Familie Beckham an Weihnachten 2024

