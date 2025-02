Victoria und David Beckham glänzen bei königlichem Dinner

Victoria Beckham (50) und David Beckham (49) haben mit ihrem glamourösen Auftritt bei einem von König Charles III. (76) ausgerichteten Dinner einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Am Freitag, dem 7. Februar, erschien das Promi-Paar auf dem königlichen Landsitz Highgrove House zu einer exklusiven Veranstaltung der King's Foundation, die den britisch-italienischen Austausch feierte. Während Victoria in einem bodenlangen weißen Kleid ihrem Ruf als Stilikone gerecht wurde, wählte David einen klassischen Smoking mit Fliege. In den sozialen Medien bedankte sich Victoria bei den Gastgebern: "Ein wirklich wundervoller Abend", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu: "Küsse, David." Auch David zeigte sich begeistert und schwärmte vom besonderen Ambiente und dem exquisiten italienischen Menü.

Die Veranstaltung war nicht nur ein Treffen von Royals und Prominenten, sondern auch Teil eines nachhaltigen Engagements. Neben den Beckhams waren ebenfalls Größen wie Helen Mirren (79), Donatella Versace (69) und Stanley Tucci (64) anwesend. Schauspieler Stanley, bekannt aus Filmen wie Die Tribute von Panem oder seiner Show "The Heart of Italy", hatte gemeinsam mit Chefkoch Francesco Mazzei die Speisekarte mit italienischen Köstlichkeiten gestaltet. König Charles und Königin Camilla (77) nutzten die Gelegenheit, mit Vertretern aus den Bereichen Mode und Kulinarik über nachhaltige Projekte zu sprechen.

Für Victoria und David Beckham war dies nur eines von vielen stilvollen Highlights, die sie als Paar in die Öffentlichkeit tragen. Seit ihrer Hochzeit 1999 begeistern sie Fans und Presse gleichermaßen mit ihrer stylischen Harmonie. Erst an Weihnachten hatten sie mit einem festlichen Look auf Instagram für Begeisterung gesorgt: Während David wie gewohnt im klassischen Smoking erschien, trug Victoria ein Kleid aus ihrer eigenen Kollektion. Mit solchen Momenten unterstreichen die beiden nicht nur ihre Liebe zu Mode, sondern auch ihre unverkennbare Rolle als eines der glamourösesten Paare der Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. spricht mit David und Victoria Beckham bei einer königlichen Veranstaltung

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham an Weihnachten 2024

Anzeige Anzeige