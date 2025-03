In Gene Hackmans (†) Haus wurde doch ein Gasleck gefunden

Gene Hackman (✝95), seine Ehefrau Betsy Arakawa sowie einer ihrer Hunde wurden Ende Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden. Seither wirft das Ableben des Filmstars und seiner langjährigen Partnerin viele Fragen auf und die Ursache konnte bisher nicht geklärt werden. Nachdem ein Gasunternehmen hinzugezogen wurde, gibt es nun neue Erkenntnisse: Auf dem Grundstück der Verstorbenen gab es ein kleines Gasleck – dieses wurde jedoch nicht als tödlich eingestuft, wie Mirror berichtet. Laut der Gasfirma wurden "umfassende Untersuchungen auf Gaslecks und Kohlenmonoxid durchgeführt", jedoch "keine signifikanten Ergebnisse" gefunden.

Während die Behörden intensiv nach der Ursache forschen, werden unterschiedliche Hinweise überprüft. Einer Pressemitteilung zufolge befanden sich im Haus mehrere sogenannte "rote Markierungen", die von einem Inspektor angebracht wurden. Diese weisen auf Sicherheitsmängel an diversen Gerätschaften im Zuhause der Verstorbenen hin. Betroffen sind unter anderem ein Wasserboiler sowie mehrere Gasbrenner, die in den insgesamt drei Kaminen angebracht wurden.

Zwar werden die Untersuchungen wohl noch mehrere Monate andauern, doch der Forensiker Dr. Michael Baden hat bereits jetzt eine Vermutung, was zumindest zu Genes Tod geführt haben könnte. In einem Fox News-Interview merkte der Fachmann an, dass ein Herzstillstand der Grund für das Ableben des "Heartbreakers – Achtung: Scharfe Kurven!"-Darstellers sein könnte: Der Hollywood-Star hatte einen Herzschrittmacher, der mehrere Tage vor dem Fund seiner Leiche aufhörte, seine Vitalzeichen aufzuzeichnen.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler