Nach Hirn-OP: Teddi Mellencamp ist "bereit" für Bestrahlung

Nach einer erfolgreichen Gehirnoperation steht Teddi Mellencamp (43), bekannt aus The Real Housewives of Beverly Hills, nun vor dem nächsten Schritt ihrer Genesung: der Strahlentherapie. "Klammern draußen und bereit für die Bestrahlung", schreibt die TV-Bekanntheit auf Instagram zu einem Selfie. Teddi hatte zuvor unter "starken und lähmenden Kopfschmerzen" gelitten, die sie letztlich ins Krankenhaus brachten. Dort diagnostizierten Ärzte mehrere Tumoren in ihrem Gehirn, die laut Teddi seit mindestens sechs Monaten gewachsen waren.

Die Operation, die bereits im Februar durchgeführt wurde, verlief umfangreicher als zunächst angenommen. "Um es ganz offen zu sagen: Es wurden mehr Tumore entfernt als erwartet: Insgesamt vier", erklärte Teddi wenige Tage nach dem Eingriff in einem weiteren Social-Media-Posting. Dennoch zeigt sie sich kämpferisch und dankbar für die medizinische Versorgung, die sie erhalten hat. "Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, aber diese Runde ist gewonnen", schrieb sie zuversichtlich.

Unterstützung erhält die Tochter von John Mellencamp (73) vor allem von ihren Freunden und ihrer Familie. Letztere äußerte sich erst vor wenigen Wochen zu Teddis Gesundheitszustand. "Es ist unfassbar schmerzhaft, einen geliebten Menschen so leiden zu sehen. Sie ist mit Abstand die stärkste Person, die ich kenne", schrieb die Schwester des Realitystars zu einem Foto, das die beiden Frauen im Krankenhaus zeigt.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Februar 2025

Instagram / justicemellencamp Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025

