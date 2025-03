Nicht offiziell: Das steckt hinter Romina Palms Nachnamen

Schon seit ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel ist die Influencerin überall als Romina Palm (25) bekannt. Eine Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story enthüllt aber nun: Palm ist gar nicht ihr echter Nachname. Die Beauty klärt auf, was dahintersteckt. "Ich bin eine geborene Palm. Meine Eltern haben geheiratet, als ich ein Jahr alt war. Dann habe ich den Nachnamen von meinem Papa übernommen."

Auf dem Papier hat Romina also einen anderen Nachnamen. Palm sei aber auch kein eingetragener "Künstlername" von ihr. "Selbst bei GNTM habe ich mich mit meinem echten Namen beworben. Bloß hatte ich Palm in meiner Instagram-Bio stehen [...]. Dann hat die Presse diesen einfach übernommen", erklärt sie. Romina störe das aber überhaupt nicht, denn: "Ich liebe den Namen, weil er mich ganz stark an meinen Opi Palm erinnert." Der echte Nachname der 25-Jährigen wird auch der sein, den ihre Tochter nach ihrer Geburt tragen wird. "Sie wird meinen Nachnamen kriegen, bis wir verheiratet sind", verriet sie mit einem Augenzwinkern, da ihr Freund Christian Wolf ihr bis heute noch keinen Ring an den Finger gesteckt hat.

Dass das Model und der Fitness-Influencer gemeinsamen Nachwuchs erwarten, verriet das Paar Anfang Dezember im Netz. Eigentlich schien sich Romina sicher zu sein, dass sie einen Jungen bekommen wird. Ihre Überraschung über das Geschlecht teilte sie auf Instagram mit ihren Fans: "Mein Bauchgefühl hat mich total hopsgenommen! Ich war zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es ein Junge wird. Ich dachte, die mütterlichen Instinkte können nicht falsch sein. Tja, falsch gedacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Dezember 2024

Anzeige Anzeige