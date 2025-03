So geht Kate Cassidy mit ihrer Trauer um Liam Payne um

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), sprach in einem emotionalen Interview über ihren schwierigen Trauerprozess. In der britischen Morgenshow "Lorraine" erklärte die Influencerin, dass es ihr immer noch schwerfalle, Liams Tod zu akzeptieren, der die Welt im vergangenen Oktober erschütterte. "Ich ertappe mich oft, wie ich über ihn in der Gegenwartsform spreche", so Kate, die sich bewusst nicht korrigiert. "Das ist Teil meines Heilungsprozesses", erklärte sie weiter.

Während ihres Auftritts ging Kate auf den intensiven Schmerz ein, den sie empfinde, wenn sie Liam in der Vergangenheit erwähnt. "Es schmerzt fast noch mehr. Es klingt endgültiger", erklärte sie sichtlich bewegt. Der Verlust sei eine tägliche, ständige Belastung, die sie immer wieder auf unterschiedliche Weise spüre – mal stärker, mal schwächer. "Ich habe noch nie jemanden verloren, der mir so nahestand. Deshalb ist dies das erste Mal, dass ich mit einem solchen Verlust und dem damit verbundenen Trauerprozess umgehe", sagte Kate und betonte, wie herausfordernd und überwältigend diese Erfahrung für sie ist.

Liam, der als Mitglied der Boyband One Direction berühmt wurde, starb im Alter von nur 31 Jahren und hinterließ nicht nur seine Fans, sondern vor allem seine Familie und Kate in tiefer Trauer. Kate teilte in den sozialen Medien immer wieder liebevolle Momente der beiden, was sie für viele Fans zum Vorzeigepaar machte. Liams lebensfrohe Art und Leidenschaft für Musik hinterlassen eine große Lücke, doch Kate schöpft bis heute aus seinen wertvollen Ratschlägen. "Er hat mir beigebracht, eine dicke Haut zu entwickeln und mich nicht von den Meinungen anderer beeinflussen zu lassen", sagte sie in der Show und fügte hinzu: "Er hat mir wirklich gezeigt, wie man stark bleibt."

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im Oktober 2024

