14,5 Jahre: Sam Dylan trauert um seine Hündin Lindsay London

Reality-TV-Star Sam Dylan (34) hat den Verlust seiner Hündin Lindsay London zu verkraften. Am Wochenende teilte er auf Instagram emotionale Worte, um sich von seiner treuen Begleiterin zu verabschieden, die über 14 Jahre alt wurde. "Danke für all die schönen Jahre. Du warst diejenige, die all die Jahre an meiner Seite war, ohne etwas zu verlangen", schrieb er zu dem Post. Die Bilderstrecke, die liebevolle Momente mit dem Dalmatiner zeigt, berührte auch seine Fans – darunter ein Bild vor einem Weihnachtsbaum und eine Szene, in der der Hund eng mit ihm kuschelt.

In seinem Beitrag erinnerte Sam an die vielen gemeinsamen Erlebnisse, die ihn und Lindsay London verbunden haben. Er erzählte davon, wie sein Vater anfangs nachts neben dem Hund schlafen musste, weil dieser nicht allein sein wollte, und von ihrer Angewohnheit, heimlich Essen aus der Küche zu stibitzen. Auch die erste Begegnung mit Sams On-Off-Partner Rafi Rachek (35) blieb nicht unerwähnt: Zwischen den beiden habe es anfangs gefunkt, jedoch nicht im positiven Sinne. "Rafi mochtest du zwar anfangs nicht besonders, aber irgendwann seid ihr sogar zusammen spazieren gegangen", berichtete der Reality-Star. Es sei vor allem Lindsay Londons freudige, unbeschwerte Art gewesen, die ihn immer wieder zum Lächeln brachte.

Lindsay London sei für Sam, der zuletzt im Dschungelcamp um die Krone kämpfte, ein wichtiger Teil seines Lebens und eine Konstante in turbulenten Zeiten gewesen. Während Sam sich im Reality-TV sowie als Social-Media-Star einen Namen machte, blieb die Dalmatiner-Hündin stets an seiner Seite. Mit ihrer liebenswerten, manchmal auch eigenwilligen Persönlichkeit wurde sie zur festen Größe in seiner Familie. Hunde gelten oft als die besten Freunde des Menschen, und Sams Abschiedsworte machen deutlich, wie groß die Lücke ist, die Lindsay Londons Verlust hinterlässt: "Du warst der liebste und schönste Hund, den ich je hatte. Ich werde dich vermissen."

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, Februar 2025

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel