Ben Affleck soll Film mit Ex-Frau Jennifer Garner planen

Ben Affleck (52) und seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) scheinen sich nach Jahren der Trennung wieder näherzukommen. Der "Good Will Hunting"-Star, der inzwischen als Filmproduzent tätig ist, plant offenbar, die Schauspielerin für ein neues Filmprojekt zu engagieren. "Ben hat so viele Ideen im Kopf und weiß genau, was er mit Jennifer machen will", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail. Die beiden haben in der Vergangenheit bereits gemeinsam in Filmen wie "Pearl Harbor" und "Daredevil" gespielt, die letzte Zusammenarbeit liegt jedoch inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Als Produzent sehe Ben in Jennifer großes Potenzial, das bisher seiner Meinung nach in keinem Projekt vollständig habe genutzt werden können, so der Insider.

Die Idee, erneut zusammenzuarbeiten, kommt in einer Phase, in der Ben und Jennifer ohnehin viel Zeit miteinander verbringen. Vor Kurzem wurden sie bei einem gemeinsamen Ausflug mit zwei ihrer Kinder, Samuel und Seraphina, in Los Angeles gesichtet. Die beiden schienen ziemlich vertraut miteinander, was Spekulationen über eine mögliche romantische Annäherung befeuerte. Jennifer selbst sei laut Insider jedoch vorsichtig, da ihre Ehe vor zehn Jahren unter anderem wegen Bens Affäre mit der Nanny in die Brüche gegangen sei. "Jennifer hat Angst, sich wieder zu verlieben", erklärte die Quelle. Dennoch hat sie in Interviews immer wieder betont, dass sie stets bemüht sei, zu Ben ein gutes Verhältnis zu pflegen.

Jennifer hatte 2016 in einem Interview mit Vanity Fair sehr offen über ihre Gefühle nach der Trennung von Ben gesprochen. Sie bezeichnete die Ehe als "echte Partnerschaft" und erklärte, dass sie niemals bereut habe, ihn geheiratet zu haben. "Er ist die Liebe meines Lebens", sagte sie, obwohl die Beziehung schließlich gescheitert war. Ben ließ über Jennifer ebenfalls nie ein schlechtes Wort verlauten, und beide Schauspieler betonen stets, dass sie das Beste für ihre gemeinsamen Kinder wollen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, März 2014

ENEWS/MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem Sohn Samuel im Februar 2020

