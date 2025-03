Nach Hirn-OP: Teddi Mellencamp hat Metastasen in der Lunge

Teddi Mellencamp Arroyave (43) wendet sich mit schlechten Nachrichten an ihre Fans. Erst vor wenigen Tagen wurde die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit am Kopf operiert, da ihr gleich mehrere Tumore entfernt werden mussten. Nun folgt der nächste Schlag für Teddi. "Ich habe drei weitere Tumore in meinem Gehirn und zwei Tumore in meiner Lunge. Diese sind alle eine direkte Folge meines Melanoms (bösartiger Hautkrebs)", berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Es sei jetzt wichtig, keine Zeit zu verlieren – schon am kommenden Dienstag beginnt Teddi eine Immuntherapie.

"Die Ärzte hoffen, dass diese zusätzlichen Mutationen durch eine Immuntherapie entfernt werden können", heißt es weiter in ihrem Statement. Teddi sei trotz der schrecklichen Umstände positiv gestimmt – sie sei sich sicher, den Krebs besiegen zu können. Zudem teilte die dreifache Mutter auch ein Selfie von sich, auf dem sie sich mit einer blonden Perücke zeigt – für die Hirn-OP hatte sie sich den Kopf rasieren müssen.

Mitte Februar musste sich Teddi einer Not-Operation am Hirn unterziehen, bei der zwei Tumore entfernt werden mussten. Die aktuelle Zeit ist nicht nur für die Reality-TV-Darstellerin schwer, sondern auch für ihre Familie. "Es ist unfassbar schmerzhaft, einen geliebten Menschen so leiden zu sehen. Sie ist mit Abstand die stärkste Person, die ich kenne", erklärte Teddis Schwester Justice auf Social Media zu einem Foto, das sie im Krankenhausbett zeigt.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp im März 2025

Instagram / justicemellencamp Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025

