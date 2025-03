Rebecca Gayheart zieht Scheidungsantrag von Eric Dane zurück

Nach sieben Jahren zieht Rebecca Gayheart (53) den Scheidungsantrag gegen Ehemann Eric Dane (52) offiziell zurück. Wie TMZ berichtet, beantragte die Schauspielerin, die im Jahr 2018 selbst die Trennung eingereicht hatte, nun bei einem Gericht in Los Angeles die Aufhebung der Scheidung. Rebecca und der Grey's Anatomy-Star waren zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Billie und Georgia, die inzwischen Teenager sind. Trotz des ursprünglichen Scheidungsantrags wurden die beiden über die Jahre hinweg mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit gesehen.

Während ihrer Partnerschaft sorgten die Schauspieler immer wieder für Schlagzeilen – so etwa 2009, als ABC News von einem pikanten Privatvideo berichtete. Der Clip von Rebecca, Eric und einer weiteren Frau geriet ungeplant in die Medien und löste Diskussionen aus, wer der drei nun für die Veröffentlichung verantwortlich war. Damals betonten beide, dass sie trotz des Skandals an ihrer Ehe festhalten wollten, doch folgte knapp zehn Jahre später schließlich die Trennung. Warum Rebecca jetzt beschlossen hat, die Scheidung zurückzuziehen, ist bislang nicht bekannt. Vertreter der beiden äußerten sich bisher nicht dazu.

Rebecca ist vor allem für ihre Darbietungen in der Kultserie Beverly Hills, 90210 bekannt, wo sie die Rolle der Antonia "Toni" Marchette übernahm – eine Figur, die sich als charmante, aber auch geheimnisvolle Persönlichkeit in die Gruppe der Hauptcharaktere einfügte. Die Serie behandelte Themen wie Liebe, Mobbing, Drogenmissbrauch und Selbstfindung – dies machte sie zu einem Phänomen für eine ganze Generation. Rebecca trat in der Serie erstmals im Jahr 1995 auf und wurde in acht Folgen zu einem wichtigen Bestandteil der Handlung. Ihre Beziehung zu den anderen Charakteren – vor allem zu Dylan McKay, gespielt von Luke Perry (✝52) – sorgte für spannende Dramen und Konflikte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane mit ihren Töchtern bei einem Event im Juni 2017 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart im Juni 2017

Anzeige Anzeige