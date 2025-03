Alzheimer: Gene Hackman lebte tagelang neben toter Ehefrau

Die laufenden Ermittlungen im Todesfall um Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa geben immer mehr Aufschluss darüber, wie der Hollywoodstar seine letzten Tage vor seinem Ableben verbrachte. Die Eheleute, die am 26. Februar leblos entdeckt wurden, starben beide auf unterschiedliche Art und Weise. Betsy soll bereits im Zeitraum um den 11. Februar an den Folgen des Hantavirus-Pulmonalsyndroms verstorben sein. Gene starb allerdings erst um den 17. Februar herum – das bedeutet, der Schauspieler lebte noch mindestens eine Woche neben seiner toten Frau. Da der "The French Connection"-Star allerdings an fortgeschrittenem Alzheimer litt, ist es möglich, dass er nicht mitbekam oder gar vergaß, dass Betsy nicht mehr lebte. Dies bestätigte die zuständige Gerichtsmedizinerin Dr. Heather Jerrell. Zudem sei es auch möglich, dass Gene Hilfe holen wollte, aber es nicht mehr aus eigener Kraft schaffte.

Genes Frau Betsy infizierte sich vor ihrem Tod mit dem Hantavirus. Aktuell ist noch nicht klar, wie genau sie an der Krankheit, die von Nagetieren übertragen wird, erkrankte. Jedoch soll es in einem Nebengebäude auf ihrem Anwesen in Santa Fe eine Ratten- und Mäuse-Plage gegeben haben, wie es auf der Pressekonferenz der leitenden Ermittler gestern hieß. Das Haupthaus, in dem auch Gene und Betsy gefunden wurden, soll allerdings nicht betroffen gewesen sein, wie Daily Mail berichtete. Dennoch sei es nicht unwahrscheinlich, dass sich Betsy aufgrund der Plage ansteckte. Derzeit wird untersucht, ob sie Angehörigen oder Freunden von gesundheitlichen Beschwerden vor ihrem Tod per SMS berichtete.

Gene und Betsy waren seit 1991 verheiratet und galten als unzertrennlich. In den vergangenen 20 Jahren hatten die Eheleute ein abgeschottetes Leben in Santa Fe geführt. Es ist anzunehmen, dass sich die Pianistin besonders in den letzten Jahren um die Instandhaltung ihres Zuhauses sowie um das Wohl ihres Mannes kümmerte. Ihre Liebesgeschichte nimmt mit ihrem Ableben somit ein tragisches Ende.

Getty Images Gene Hackman bei den Academy Awards, 1989

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globe Awards, 2003