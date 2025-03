Britney Spears konsumiert Alkohol wegen seelischen Schmerzes

Britney Spears (43) sorgt momentan mit emotionalen Posts auf Instagram für Aufmerksamkeit. In einem inzwischen gelöschten Beitrag gestand sie zuletzt, in schwierigen Momenten zur Flasche zu greifen. "Ich lüge nicht. Ich trinke nicht gerne, aber ich tue es für mein Herz, wenn es wieder zu viel durchgemacht hat", schrieb der Popstar. Sie habe diese Seite von sich lange geheim gehalten, doch nun möchte sie Klartext reden: "Ich nehme eine Menge Schmerz auf mich. Ehrlich gesagt sollte ich das nicht, und ich tue viel dafür, damit die Leute das nicht sehen."

Gleichzeitig gab Britney einen schockierenden Einblick in die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (72), unter der sie 13 Jahre lang stand. "Ich war in einer Branche, welche die Unschuldigen ausnutzte und kontrollierte. Wohin ich ging, wen ich sah, was ich aß – was zu 100 Prozent unfair ist. Und wenn ich etwas sagte, wurde ich missbraucht, obwohl ich nie etwas falsch gemacht habe", berichtete die 43-Jährige.

Die Vormundschaft wurde im November 2021 aufgehoben, nachdem Britneys Kampf um Selbstbestimmung einen weltweiten Aufschrei ausgelöst hatte. Seitdem nutzt die "Womanizer"-Interpretin ihre Präsenz auf Social Media, um ganz sie selbst zu sein. Zudem macht sie mehrmals pro Woche eine Pferdetherapie, um ihre Emotionen in den Griff zu bekommen. "Es mag für manche ungewöhnlich klingen, aber es hilft wirklich in vielerlei Hinsicht", machte eine Quelle gegenüber OK! deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Spears im März 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin