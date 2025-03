Kanye West sorgt mit rassistischem Insta-Beitrag für Aufruhr

Kanye West (47) sorgt erneut für Entsetzen im Netz. Auf seinem Instagram-Account teilt der Rapper ein Foto, das ein weißes Gewand mit spitzer Kapuze zeigt – das Erkennungszeichen des Ku-Klux-Klans, einer rassistischen und gewalttätigen Organisation in den USA. Den Post versieht Kanye mit der Bildunterschrift "Mein heutiges Outfit". Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Follower reagieren fassungslos in der Kommentarspalte des Beitrags. "Was zum Teufel soll dieses aufmerksamkeitsheischende Verhalten?", kommentiert ein Nutzer, während ein anderer fragt: "Du hast schwarze Kinder. Was stimmt nicht mit dir?"

Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye mit seinen Aussagen und Postings für Kritik sorgt. Zuletzt erregte er Aufsehen bei den diesjährigen Grammy Awards, als seine Frau Bianca Censori (30) in einem durchsichtigen Kleid auf dem roten Teppich erschien. Kurz darauf postete er eine Reihe antisemitischer und rassistischer Tweets. Diese Vorfälle führten dazu, dass sich zahlreiche Prominente öffentlich über Kanye äußerten. Unter anderem sprach Blac Chyna (36), die Ex-Partnerin seines ehemaligen Schwagers Rob Kardashian (37), in einem Interview bei "Piers Morgan Uncensored" über den psychischen Zustand des "Black Skinhead"-Interpreten. "Ich bin kein Arzt, aber ich denke ehrlich gesagt, es geht eher um Verlustängste", erklärte sie und führte weiter aus: "Ich habe das Gefühl, dass er noch nicht wirklich die Unterstützung gefunden hat, die ihm bei allem zur Seite steht. Ich denke, daher kommt dieser Ausbruch."

Kanye, der nicht nur als Musiker, sondern auch als Designer bekannt wurde, war früher für seine bahnbrechenden Werke geschätzt. Doch in den letzten Jahren stand sein problematisches Verhalten oft im Mittelpunkt. Ex-Freundin Amber Rose (41) beschrieb im Podcast "Club Shay Shay", dass Kanye Frauen nach seinem Willen kleidet und eine Vorliebe dafür hat, wenn andere Männer auf seine Partnerinnen aufmerksam werden. Die aktuellen Entwicklungen werfen Fragen zu Kanyes persönlichem Umfeld und mentalem Zustand auf.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Getty Images Kanye West, Rapper

