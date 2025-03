Mark Wright kann es kaum abwarten, endlich Vater zu werden

Mark Wright (38) und Michelle Keegan (37) erwarten in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind. Der ehemalige The Only Way Is Essex-Star und die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Serie "Coronation Street" berühmt wurde, haben ihre Schwangerschaft vor drei Monaten mit einem sonnigen Strandfoto auf Instagram verkündet, auf dem Michelles Babybauch zu sehen war. Seit ihrer Hochzeit 2015 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, doch der bevorstehende Nachwuchs läutet eine völlig neue und aufregende Phase ein. In einem Interview mit The Sun spricht Mark von seiner Vorfreude: "Ich bin einfach unglaublich gespannt auf den ganzen Prozess. Ich kann es kaum erwarten."

Mark reflektiert dabei über seine eigene Kindheit, die er als sehr liebevoll und prägend beschreibt. Er betont, wie wichtig ihm die Werte seien, die sowohl seine Eltern, Mark Sr. und Carol, als auch Michelles Eltern, Michael und Jackie, ihnen mitgegeben hätten. Diese werden auch das Fundament für ihre eigene Erziehung bilden. Zu seinem Vater äußert sich der Reality-Star besonders emotional: "Mein Dad ist alles, was man sich von einem Vater wünschen kann. Er hat uns immer an erste Stelle gesetzt." Mark sieht seinen Vater als Vorbild und ist sich sicher, dass gute Eltern einem Kind einen "Vorsprung" im Leben geben können.

Privat bleiben Mark und Michelle trotz all des öffentlichen Interesses gern unter sich. Die beiden, die ihre Traumhochzeit vor acht Jahren feierten, führen eine Ehe, die von gegenseitigem Respekt und der Trennung von Beruflichem und Privatem geprägt ist. Während Michelle als Schauspielerin erfolgreich ist, wechselt Mark zwischen TV-Projekten und seinem Job als Radiomoderator. Angebote für eine Doku über ihr Familienleben haben sie bisher abgelehnt. "Wir möchten diese wichtigen Momente für uns behalten und schätzen unsere gemeinsame Zeit zu Hause", so Mark.

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan im September 2024

Getty Images Mark Wright und seine Frau Michelle Keegan bei den National Television Awards in London 2019

