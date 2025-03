Das mögen Fans an Knossis "Mission Unknown: Atlantik" nicht

Die neue Amazon-Prime-Show "Mission Unknown: Atlantik" mit Social-Media-Star Jens Heinz Richard Knossalla, besser bekannt als Knossi (38), sorgt aktuell für gemischte Reaktionen. Seit dem 28. Februar sind die ersten Episoden des Formats abrufbar, in denen prominente Teilnehmer wie Knossi und Marc Eggers (38) Strapazen auf hoher See überstehen müssen. Doch besonders die Szenen, in denen das Team Orange der Seekrankheit zum Opfer fällt, würden den Fans zunehmend aufstoßen, wie das Magazin Watson berichtet. Während die Idee hinter der Show zunächst für Aufregung sorgte, wächst nach den ersten vier Folgen die Kritik unter den Zuschauern.

Einige Fans äußern auf Plattformen wie Reddit inzwischen deutlichen Unmut über die Umsetzung. Vor allem das monotone Setting auf den kleinen Booten wird immer wieder bemängelt. Die Handlung beschränkt sich größtenteils auf Alltagsmomente wie das Kochen oder die schlecht beleuchteten Nachtaufnahmen aus den engen Schlafstätten der Crew. Ein Zuschauer erklärt: "Die Nachtaufnahmen haben eine miserable Qualität und generell gibt das Szenario mit 24/7 zu acht auf einem Mini-Schiff kaum unterhaltsamen Content her." Auch die Kameraführung und der wiederholte Fokus auf die Übelkeit der Teilnehmer wurden oft kritisiert.

Knossi selbst hatte im Vorfeld bereits über die außergewöhnliche Erfahrung gesprochen: "Ich kann euch sagen: Egal, was man gemacht hat, ich hab' noch nie so viel Angst gehabt", verriet er auf Social Media. Als Twitch-Star, der für seine humorvolle und energiegeladene Art bekannt ist, zieht Knossi normalerweise ein großes Publikum in seinen Bann. Dies scheint bei "Mission Unknown" jedoch nicht wie gewohnt zu gelingen. Obwohl Knossi mit außergewöhnlichen Projekten immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt, bleibt abzuwarten, ob die Show an Schwung gewinnen kann oder weiterhin für Frust bei den Zuschauern sorgt.

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

