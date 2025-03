Auch Jennifer Garners Partner ist noch mit Ex befreundet

Jennifer Garner (52) und John Miller legen viel Wert auf Harmonie in ihrem Patchwork-Familienleben: Nicht nur die Schauspielerin pflegt ein enges Verhältnis zu ihrem Ex Ben Affleck (52), sondern auch der Unternehmer zu seiner Ex-Frau Caroline Campbell. Erst kürzlich wurden die beiden zusammen in Los Angeles gesichtet. Für Jennifer sei die Freundschaft von ihrem Partner und seiner Verflossenen kein Problem, erklärt nun ein Insider gegenüber Daily Mail: "Jennifer und John fingen an, sich zu treffen, als sie beide dabei waren, ihre Scheidungen zu vollziehen. Das hat sie wirklich zusammengeschweißt. Jen kennt Caroline und respektiert sie."

Aber ist auch John mit der freundschaftlichen Beziehung zwischen seiner Jennifer und ihrem Ex Ben einverstanden? Eigentlich schon, doch in den vergangenen Wochen soll es dem CEO wohl etwas zu viel geworden sein. Vor allem, nachdem Aufnahmen, die das Ex-Ehepaar eng umschlungen bei einem Paintball-Ausflug mit ihren Kids zeigen, die Runde gemacht hatten. "Er findet, dass diese Fotos nicht gut aussehen und empfindet es als respektlos gegenüber ihrer Beziehung", verriet eine Quelle Page Six. John habe seiner Partnerin deshalb ein Ultimatum gestellt: "Er will so etwas nicht mehr sehen oder er hat keine andere Wahl, als zu gehen."

Die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback von Jennifer und Ben halten sich schon seit Jahren hartnäckig, sind in den Augen aller Beteiligter allerdings nichts weiter als Spekulationen. Die beiden Filmstars wissen darüber Bescheid und lachen über die Gerüchte. Sie sollen sich einig sein, dass zwischen ihnen nie wieder etwas laufen wird – auch wenn die neuesten Paparazzifotos, die Page Six vorliegen, auf etwas anderes hindeuten. Es bleibt abzuwarten, ob das Leben der Patchworkfamilie weiterhin entspannt bleibt, oder ob sich durch die Bilder etwas verändert.

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

