Nach angeblichem Liebes-Aus: Bill Kaulitz flirtet im Flieger

Bill Kaulitz (35), der charismatische Frontmann von Tokio Hotel, hatte auf einem Flug von Mexiko nach Peru eine unerwartete Begegnung, die sein Herz höherschlagen ließ. Während er auf dem Weg zur nächsten Station der Südamerika-Tour war, setzte sich ein attraktiver Mann im Flugzeug neben ihn. "Auf einmal kommt er rein, ein bildschöner Mann, sieht mich, setzt sich neben mich und sagt sofort: 'Also, das gibt's ja nicht'", erzählte Bill im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" begeistert. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, und die sechs Stunden Flugzeit vergingen wie im Flug. Diese schicksalhafte Begegnung gab ihm in Sachen Liebe neue Hoffnung.

Bill kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und beschrieb seinen Traummann: "Haare auf der Brust, die gucken schon oben aus dem Shirt raus, also wirklich hot. Setzt sich hin, wir sind direkt am Plauschen. Er will sofort ein Selfie machen, aber ganz nett." Zudem sei er sich sicher, dass es zwischen ihm und dem unbekannten Flugpassagier gefunkt habe. "Es hat so geknistert", erinnerte sich der Sänger. Er fügte hinzu, dass er ihn darüber hinaus zu einem Tokio-Hotel-Konzert eingeladen habe: "Jetzt kommt er heute zum Konzert. Ich habe heute mit ihm die Nummern ausgetauscht. Freue ich mich schon drauf."

Diese Begegnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Bill offenbar eine schwierige Phase durchlebt. Nachdem sich Gerüchte über eine Trennung von seinem Partner Marc Eggers (38) verdichtet hatten, scheint ihm dieser Moment neuen Mut zu geben. "Ich glaube an sowas ja eigentlich nicht, aber gestern war ich so richtig gut gelaunt", gestand er und deutete an, dass das Universum ihm ein kleines Zeichen geschickt habe: "Und jetzt denke ich natürlich sofort: Schicksal. Schicksalsbegegnung."

Getty Images Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis, September 2024

Getty Images Bill Kaulitz im September 2023 in Köln

