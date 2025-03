Body und Pelz: Kim Kardashian glänzt im Bianca-Censori-Stil

Lässt sich Kim Kardashian (44) modetechnisch von Bianca Censori (30), der neuen Frau ihres Ex-Mannes, inspirieren? Das scheint zumindest ab und zu der Fall zu sein – so auch während eines Ausflugs zum Sushi-Restaurant, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Die Reality-Ikone trug einen engen sandfarbenen Body, dazu kombinierte sie durchsichtige Strumpfhosen, einen auffälligen Pelzmantel und transparente High Heels. Die Haare trug Kim streng zurückgekämmt. Der Look könnte geradezu aus Biancas Kleiderschrank kommen. Die Architektin trug in der Öffentlichkeit zuvor nämlich ähnliche Outfits.

Biancas Outfits sind allerdings des Öfteren mit weniger Stoff ausgestattet. Während sie zu Beginn der Beziehung mit Kanye West (47) noch vermehrt auf blickdichte Strumpfhosen und fast durchsichtige Oberteile gesetzt hatte, kleidete sie sich in jüngster Vergangenheit nahezu nackt. Neben Looks, die nur aus knapper Unterwäsche bestehen, bekamen ihre Fans auch schon ein Outfit zu sehen, das gar keine Unterwäsche mehr beinhaltete. Die diesjährigen Grammy Awards besuchte die 30-Jährige im Februar in einem transparenten Kleid, das nichts der Fantasie überließ. Auch als sie kürzlich in String und durchsichtigem BH auf Rollschuhen durch die Straßen skatete, machte sie aus ihrem Körper kein Geheimnis.

Die modischen Parallelen zwischen den beiden Frauen haben in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Doch Kim zieht nicht nur als vermeintliche Kopie von Bianca die Aufmerksamkeit auf sich – das schafft die Unternehmerin auch mit ihren eigenen Looks. So legte sie beispielsweise auf zahlreichen roten Teppichen schon auffallend glamouröse Auftritte hin, wie zuletzt bei der Afterparty der Oscars. Die The Kardashians-Berühmtheit glänzte in einem pompösen weißen Ballkleid von Balenciaga.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars, März 2025

