Bianca Censori sorgt mit gewagtem Look erneut für Aufsehen

Bianca Censori (30), Ehefrau des Rappers Kanye West (47), sorgt erneut für Aufsehen – und zwar mit einem Outfit, das kaum Raum für Fantasie lässt. Die Designerin wurde in einem fast vollständig durchsichtigen Crop-Top und einem knappen String fotografiert, während sie auf Rollschuhen unterwegs war. Kanye war auf den Bildern, die The Sun vorliegen, nicht an ihrer Seite. Das mutige Styling reiht sich in eine Serie von provokanten Looks ein, die Bianca zuletzt gezeigt hat – einschließlich ihres skandalösen Auftritts bei den Grammy Awards.

Bei den Grammys überraschte Bianca mit einem durchsichtigen Kleid, das keinerlei Details ihres Körpers verdeckte. Das freizügige Ensemble führte Berichten zufolge dazu, dass sie und Kanye des Events verwiesen wurden. Ein Insider behauptete gegenüber The Sun, das Verhalten des Paares habe bei den Veranstaltern für Unmut gesorgt. Seitdem kursieren auch vermehrt Gerüchte über Eheprobleme der beiden – insbesondere nach Kanyes kontroversen Äußerungen in den sozialen Medien.

Bianca und Kanye hatten 2022 geheiratet und stehen seither oft im Zentrum der Medienaufmerksamkeit. Während Kanye weltweit für seine Musik und seine polarisierenden Auftritte bekannt ist, erregt Bianca zunehmend durch ihre freizügige Mode und ihre unkonventionellen Auftritte Interesse. Persönliches über die beiden wird hingegen nur selten bekannt, was Fans und Kritiker gleichermaßen spekulieren lässt. Trotz der Schlagzeilen scheinen sich beide stets zu unterstützen, auch wenn die Beziehung oft Gegenstand intensiver öffentlicher Diskussionen ist.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

Instagram / angelinacensori Collage: Bianca Censori im August 2024

