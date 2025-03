Dakota Johnson blutverschmiert am Filmset in NY gesichtet

Dakota Johnson (35) sorgt erneut für Aufsehen: Am Mittwoch, dem 12. März, wurde die Schauspielerin in New York City am Set ihres neuen Films "Verity" gesichtet. Für eine dramatische Szene war Dakota mit Kunstblut bespritzt, während sie zusammen mit ihrem Co-Star Josh Hartnett (46) über die Straße lief. Die beiden drehten eine Szene, die offenbar einen Unfall mit einem Radfahrer darstellt. Josh, der die Rolle des Jeremy Crawford übernimmt, und Dakota als Lowen Ashleigh, spielen zentrale Figuren in der Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover.

Neben Josh Hartnett steht auch Anne Hathaway (42) an Dakotas Seite – sie übernimmt die Rolle der Titelheldin Verity und wirkt zudem als Produzentin des Films mit. Das Projekt, bei dem Michael Showalter Regie führt, adaptiert den Roman, bei dem eine außergewöhnliche und düstere Geschichte im Mittelpunkt steht. Lowen Ashleigh wird beauftragt, die erfolgreiche Buchreihe der Autorin Verity fortzuführen, nachdem diese durch einen mysteriösen Unfall nicht mehr selbst schreiben kann. Doch abseits des eigentlichen Jobs entdeckt Lowen ein geheimes Manuskript, das schockierende Einblicke in die dunkle Vergangenheit der Crawfords bietet.

Abseits der Leinwand hat Dakota in den letzten Jahren als Schauspielerin und Produzentin eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Für viele bleibt sie unvergessen in ihrer Rolle als Anastasia Steele in der "Fifty Shades"-Reihe, mit der sie weltweit Berühmtheit erlangte. Privat zeigt sich Dakota jedoch eher zurückhaltend und ist seit einigen Jahren mit dem Musiker Chris Martin (48) liiert. Beide meiden das Rampenlicht, wobei Dakota sich gerne in Interviews als passionierte Leserin von Romanen outet – ein Hobby, das sicherlich geholfen hat, sich in die komplexe Welt von "Verity" einzufühlen.

Anzeige Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Josh Hartnett und Dakota Johnson beim Filmdreh in New York City, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson im September 2024 in New York City

Anzeige Anzeige