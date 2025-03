Lisa verrät: Normalo-Sommerhaus-Vanessa hat neuen Freund

Derzeit machen Gerüchte die Runde, dass die Das Sommerhaus der Normalos-Kandidaten Vanessa und Richard nicht mehr zusammen seien. Doch was sagt der restliche Cast der TV-Show zu diesen Spekulationen? Teilnehmerin Lisa weiß offenbar mehr. Denn im Gespräch beim Podcast "Blitzlichtgewitter" verrät die Blondine pikante Details. Richard und Vanessa würden sich bei einem Event zwar als Einheit zeigen, doch das sei offenbar nur eine Fassade. "Ich weiß nicht, was ihr neuer Freund dazu sagt, dass sie hier mit ihrem Ex-Freund ist", wundert sich Lisa vielsagend.

Die anderen Normalo-Paare scheinen keine Details über den derzeitigen Beziehungsstatus von Vanessa und Richard zu kennen, jedoch wären sie über eine Trennung nicht verwundert. "Uns würde es nicht überraschen", gestehen Viki und Sebi. In der Show hätte man schon deutliche Diskrepanzen bei dem Paar bemerkt. Hendrik und Sophie gehen dabei noch weiter: Über ein Liebes-Aus würden sie sich sogar freuen. Vanessa habe Richard im Sommerhaus zu viel "untergebuttert". Lediglich Michelle glaubt noch an die Beziehung des Paars: "Ich glaube nicht, dass sie getrennt sind. Sie haben nicht den Eindruck gemacht, dass sie etwas auseinanderbringen könnte."

Vanessa und Richard gehen seit ganzen sechs Jahren zusammen durchs Leben. Kennengelernt haben sie sich während ihres Nebenjobs in einer Bar. Die Gerüchte über eine Liebeskrise nimmt Vanessa selbst überhaupt nicht ernst. Im Gespräch bei "Blitzlichtgewitter" stellt sie klar: "Also ich muss ganz klar sagen, die Gerüchteküche brodelt in dem Business immer wieder. Heute sind wir es, morgen ist es jemand anderes. Man darf nicht alles glauben, was man liest." So richtig verneinen will Vanessa die Spekulationen aber wohl auch nicht.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

Viktoria Senne und Sebastian Makowski, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

