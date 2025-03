Nur mit Glatze: Kanye West rekrutiert Sänger für Gospelchor

Kanye West (47) hat die Rückkehr seines Gospelchors "Sunday Service" angekündigt und sucht per Instagram neue Sänger. Bewerben kann sich jeder, der männlich, mindestens fünf Jahre alt und bereit ist, eine drastische Stiländerung in Kauf zu nehmen: eine Glatze. Laut der Ausschreibung sei die Rasur für das in Los Angeles stattfindende Casting noch optional, werde aber zur Pflicht, sobald man in den Chor aufgenommen wird. Diesen Zwang zur Gemeinschaftsglatze interpretieren nun einige Kritiker als weitere exzentrische Laune des Musikers. So hieß es etwa auf X, seine Forderung habe nur wenig mit einer Rasur aus religiösen Gründen gemein, wie sie unter anderem im Christentum, Buddhismus und Hinduismus bekannt ist.

Kanye gründete den "Sunday Service Choir" bereits 2019 und sorgte mit seinen Sängern für einige spektakuläre Auftritte, darunter ein gefeiertes Konzert beim Coachella-Festival und eine Zusammenarbeit mit dem texanischen Pastor Joel Osteen (62). Die Konzertreihe war zunächst als gemeinnützige Organisation registriert, bis im vergangenen Jahr ihre Steuerbefreiung widerrufen wurde. Grund dafür war laut Daily Mail, dass über drei Jahre keine Steuererklärungen eingereicht worden seien. Rechtsstreitigkeiten mit ehemaligen Mitgliedern des Chors, die von schlechter Behandlung und unzureichender Vergütung berichteten, führten zu einer Vergleichszahlung von 1,2 Millionen Euro im Jahr 2023. Kanye scheint nun dennoch entschlossen, das Projekt in einer neuen Richtung fortzusetzen.

Insgesamt befindet sich Kanye derzeit in einer turbulenten Phase. Nach verschiedenen kontroversen Aussagen, insbesondere antisemitischer Natur, verlor der ehemalige Musikmogul bedeutende Werbedeals mit namhaften Marken, darunter Adidas. Diese Entwicklungen scheinen inzwischen auch sein Privatleben zu belasten. Berichten zufolge stehe seine Ehe mit Bianca Censori (30) kurz vor dem Aus. Fans hoffen, dass dieses Revival seiner "Sunday Service"-Reihe ihm hilft, nach der schwierigen Zeit wieder Fuß zu fassen und möglicherweise einen positiven Wandel in seinem Verhalten einzuleiten.

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

