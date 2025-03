So balanciert Simone Thomalla "Let's Dance" und "Frühling"

Seit dem 21. Februar stellt Simone Thomalla (59) bei der RTL-Show Let's Dance ihre Tanzkünste unter Beweis. Die Teilnahme an der beliebten Tanzshow sorgt dabei nicht nur für Aufsehen bei ihren Fans, sondern wirkt sich auch auf ihre Dreharbeiten für die ZDF-Serie "Frühling" aus. Ursprünglich sollten die neuen Folgen der Erfolgsserie, in der Simone die Rolle der Dorfhelferin Katja Baumann spielt, bereits im Frühjahr gedreht werden. Doch mit Rücksicht auf ihre aktuelle TV-Verpflichtung werde der Dreh in diesem Jahr zeitlich angepasst, wie Simone in einer RTL-Pressemitteilung bestätigte.

Laut einem Statement ihrer Agentur Family Style Management sei die Teilnahme im Vorfeld eng mit der Produktionsfirma und dem ZDF abgestimmt worden. Die Fans der Serie müssen sich also keine Sorgen machen: Simone wird auch dieses Jahr wie geplant sechs neue Episoden von "Frühling" drehen. Sollten ihre Tanzfähigkeiten sie jedoch weit ins "Let's Dance"-Finale bringen, startet sie die Dreharbeiten erst danach. Um die Verzögerung zu kompensieren, plant die Schauspielerin, sobald die Tanzreise beendet ist, direkt nach Bayrischzell zu reisen, wo die Serie gedreht wird. Ob die Ausstrahlung der neuen Folgen deshalb ebenfalls verschoben werden könnte, wurde bisher allerdings nicht verraten.

Simone Thomalla ist seit Jahren eine feste Größe sowohl im deutschen Fernsehen als auch in der Schauspielszene. Neben ihrer Rolle in "Frühling" begeistert sie mit ihrem Charme, dem humorvollen Auftreten und ihrer Nahbarkeit auch bei anderen Projekten ihre Fans. Privat engagiert sich die gebürtige Leipzigerin für soziale Themen und zeigt sich als Tierliebhaberin und Familienmensch. Bei "Let's Dance" nutzen die Zuschauer nun die Gelegenheit, sie von einer ungewohnt tänzerischen Seite zu erleben – und Simone, die sich in den Werbepausen immer Küsse bei ihrem neuen Freund abholt, scheint diese Abwechslung genauso zu genießen wie das Publikum.

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla, Evgeny Vinokurov, Paola Maria, Massimo Sinató, Leyla Lahouar und Sergiu Maruster

