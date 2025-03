Zurück in die 90er: Shah Rukh Khan tanzt mit Madhuri Dixit

Shah Rukh Khan (59) und Madhuri Dixit haben bei den IIFA Awards in Jaipur für einen wahren Wow-Moment gesorgt: Das einstige Traumpaar des Bollywood-Kinos trat gemeinsam auf und begeisterte das Publikum mit einer Performance ihres ikonischen Songs "Koi Ladki Hai" aus dem Film "Dil Toh Pagal Hai", welcher 1997 erschien. Wie Aufnahmen der Show auf Instagram zeigen, glänzte Shah Rukh in einem schimmernden goldenen Hemd mit schwarzer Hose, während Madhuri in einem eleganten schwarzen Saree auf der Bühne der indischen Filmpreisverleihung strahlte.

Neben diesem Highlight beeindruckte Shah Rukh die Zuschauer mit weiteren Tanznummern zu Hits wie "Dard-E-Disco" und "Jhoome Jo Pathaan". Neben dem "King of Bollywood" sorgten unter anderem auch Shahid Kapoor und Kareena Kapoor (44) für eine unvergessliche Show. Besonders Kareena überraschte die Fans mit ihrer Performance – schließlich musste sie erst kürzlich einen lebensgefährlichen Angriff auf ihren Mann Saif Ali Khan (54) verkraften. Von den Strapazen der vergangenen Wochen ließ sie sich bei dem Event jedoch nichts anmerken.

Für Fans der 90er gelten Shah Rukh und Madhuri bis heute als eines der absoluten Traumpaare von Bollywood. Die beiden Inder spielten nicht nur in "Dil Toh Pagal Hai" zusammen, sondern waren auch in Hits wie "Devdas" und "Hum Tumhare Hain Sanam" vor der Kamera zu sehen. Obwohl die Schauspieler heute nur noch selten zusammenarbeiten, verbindet sie eine enge, jahrelange Freundschaft. Privat lebt der 59-Jährige seit vielen Jahren glücklich mit seiner Frau Gauri Khan und ihren drei Kindern, während Madhuri mit ihrem Ehemann Sriram Nene und ihren Söhnen ein eher zurückgezogenes Leben führt.

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Dezember 2018

Getty Images Gauri und Shah Rukh Khan, Januar 2012

