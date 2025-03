Keine Stars: Oliver Pocher schießt gegen Mike und Leyla

Oliver Pocher (47) schießt gegen das Reality-TV-Pärchen Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28). Die Influencerin versucht gerade ihr Glück in der beliebten Tanzshow Let's Dance. Unterstützt wird sie dabei natürlich von ihrem Verlobten Mike. Dass die beiden Teil des Formates sind, kann Comedian Olli jedoch nicht nachvollziehen. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" macht er seinem Ärger Luft: "Früher waren bei Let's Dance noch Stars und Prominente. Jetzt sitzt da ein Mike Heiter in so einem Fake-Versace-Hemd in der ersten Reihe, und wenn das Licht ausgeht, siehst du immer noch seine gebleachten Zähne. Das ist wirklich traurig, solche Leute sind jetzt 'Stars'."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Olli über Personen des öffentlichen Lebens echauffiert. In den vergangenen Jahren rechnete er des Öfteren mit dem einen oder anderen Influencer ab. Auch an OnlyFans-Model Anne Wünsche (33) ließ der Entertainer kein gutes Haar und warf ihr unter anderem vor, sich Follower und Likes erkauft zu haben. Das Ganze endete in einem Rechtsstreit. Vergangenes Jahr verriet Anne auf Instagram, dass sie rechtlich gegen Olli vorgeht. "Er hatte zusammen mit Amira (32) eine Lüge über mich verbreitet und falsche 'Beweise' gepostet. Der Typ hat mich damals richtig fertiggemacht", erklärte sie.

Aktuell hat Olli jedoch einen alten Kumpel auf dem Kieker. Nach knapp neun Jahren feierte Stefan Raab (58) vergangenes Jahr sein TV-Comeback und hat derzeit seine eigene Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab". Die Einschaltquoten lassen jedoch zu wünschen übrig. Vor rund zwei Wochen veröffentlichte der 47-Jährige dann offizielle Berichte über die niedrigen Einschaltquoten und stichelte: "Und es werden noch weniger werden!"

ActionPress / Sauda, Enrico Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juli 2024

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher im November 2024

