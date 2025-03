Nach der Fehlgeburt: Katie Price ist in den Wechseljahren

Vergangenen Monat ging Katie Price mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Das ehemalige Boxenluder erlitt eine Fehlgeburt. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" spricht sie nun über ein weiteres sensibles Thema. Sie wird wahrscheinlich kein weiteres Kind bekommen können – die mittlerweile 46-Jährige ist in den Wechseljahren. "Ich fühle mich nicht alt", betont sie im Gespräch mit ihrer Schwester. "Aber ich weiß, dass ich es bin. Mein Körper durchlebt die Wechseljahre, also bin ich kein junges Küken mehr, egal wie jung ich aussehe [...]. Mein Körper ist alt."

Ende vergangenen Jahres ging Katie mit ihrem Wunsch, ihre Familie zu vergrößern, an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrem Partner John Joe Slater bemühte sich das Model – und wurde tatsächlich ohne medizinische Hilfe schwanger. Dass sie das Baby verlor, traf sie schwer: "Ich war wirklich traurig, weil unsere Freude und Erleichterung, dass ich auf natürliche Weise schwanger werden konnte, zu Verwirrung, Herzschmerz und Traurigkeit wurde." Dass ihre Menopause begonnen hat, erfuhr Katie erst danach.

Der Social-Media-Star, der vor allem mit regelmäßigen Schönheitsoperationen Schlagzeilen macht, erlebte in der Vergangenheit mehrere Fehlgeburten sowie auch eine Eileiterschwangerschaft. Trotz dieser schmerzhaften Erfahrungen hat sie fünf Kinder zur Welt gebracht: Ihr ältester Sohn Harvey (22) stammt aus einer früheren Beziehung, Junior (19) und Princess (17) bekam sie mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (52) und Jett und Bunny (10) mit ihrem dritten Ex-Mann Kieran Hayler (37).

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice John Joe Slater, Katie Price und Harvey Price, 2024

