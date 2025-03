Paulina Ljubas brauchte Netzpause wegen privater Probleme

Im Herbst des vergangenen Jahres zog sich Paulina Ljubas (28) eine Zeit lang aus dem Netz zurück. Die Fans der Influencerin spekulierten, ob möglicherweise die Dreharbeiten einer neuen Show der Grund dafür seien. Jetzt klärt sie auf und stellt klar: Eine Sendung hatte nichts mit ihrer Auszeit zu tun. Stattdessen ging es ihr so schlecht, dass sie eine Pause brauchte. "Es ist eine Privatangelegenheit. [...] Zwischen mehreren Dreharbeiten letztes Jahr, die abgeklärt waren, ist mir etwas passiert, bei dem ich dann auch ins Krankenhaus musste – mehrfach auch. [...] Es gab medizinische Komplikationen, sagen wir es einfach so", erklärt Paulina in einem langen Statement auf Instagram. Das habe sie so sehr belastet, dass sie die "Notbremse" ziehen musste und eine Pause brauchte.

Dass jetzt so viel über ihre Auszeit geredet wird und offenbar auch außenstehende Reality-Kollegen wie Sandra Sicora (32) öffentlich darüber spekulieren, entziehe sich Paulinas Verständnis. "Was ich nicht fassen kann, ist, dass ich überhaupt etwas dazu sagen muss. Aber weil ich gesehen habe, dass Sandra das in ihrer Reaktion angesprochen hat und da ich weiß, dass die Leute da jetzt drüber herfallen werden [...] – und bevor da jetzt irgendwelche falschen Sachen behauptet werden, werde ich jetzt einmal was dazu sagen", meint die 28-Jährige. Es kränke sie zudem, dass ihre privaten Probleme demnächst in einer anderen Show auf den Tisch kommen sollen, an der sie selbst gar nicht teilnahm – welche das ist, verrät sie allerdings nicht.

Paulina bittet ihre Community jetzt inständig, die Spekulationen zu unterlassen. Sie betont, die Angelegenheit sei privat, aber sicherlich nicht vorgetäuscht. Sie würde niemals behaupten, es gehe ihr psychisch nicht gut, wenn das nicht stimme. Schon als Paulina sich vergangenen September nach ihrer Pause zurückmeldete, erklärte sie ihren Fans, dass sie sich niemals abmelde, wenn sie in einer Show sei, sondern einfach nicht mehr poste. "Ich habe mich ausgebrannt gefühlt, ich hatte keine Energie, ich hatte keinen Nerv, mich zu zeigen. Es hat mir maximal keinen Spaß mehr gemacht", erklärte die #CoupleChallenge-Kandidatin damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Anzeige Anzeige