Dolly Parton tritt erstmals seit dem Tod ihres Mannes auf

Die Country-Ikone Dolly Parton (79) ist erstmals seit dem Tod ihres Ehemanns Carl Dean wieder öffentlich aufgetreten. Sie überraschte ihre Fans und Besucher des Dollywood-Themenparks im Celebrity Theater in Pigeon Forge, Tennessee. Nur elf Tage nach dem Verlust ihres Mannes, mit dem sie fast 60 Jahre verheiratet war, nahm Dolly an der Feier zur 40. Saison des Parks teil. Dabei richtete die Sängerin emotionale Worte an ihr Publikum: "Natürlich werde ich ihn immer lieben und vermissen, aber ich wollte, dass ihr wisst, dass ich euch auch immer lieben werde." Carl war am 3. März im Alter von 82 Jahren in Nashville verstorben.

In den Tagen zuvor hatte Dolly über Instagram und in einem Statement die Anteilnahme ihrer Fans gewürdigt. "Vielen Dank für all die Nachrichten, Karten und Blumen, die ihr geschickt habt", schrieb sie. Zudem widmete sie ihm den Song "If You Hadn’t Been There", den sie am 7. März veröffentlichte. "Wie bei allen großen Liebesgeschichten, sie enden nie. Sie leben in Erinnerung und Musik weiter", erklärte sie. Während ihres Auftritts im Dollywood-Park erinnerte Dolly außerdem an einige besondere Momente aus den letzten vier Jahrzehnten des Resorts und kündigte an, was Besucher in der kommenden Saison erwarten wird. Teil des Events war auch die Eröffnung des I Will Always Love You Music Festival, das ihrem berühmten Song gewidmet ist.

Mit Carl teilte Dolly eine beeindruckende Liebesgeschichte, die 1964 in einem Waschsalon begann. Carl war ein zurückgezogen lebender Geschäftsmann, der eine Asphaltfirma betrieb, während Dolly weltweit gefeiert wurde. Trotz ihres Ruhms führte das Paar ein unerschütterliches Privatleben, das von tiefer Zuneigung geprägt war. In einem früheren Bericht erinnerte Dolly daran, wie besonders ihre Beziehung war: "Worte können der Liebe nicht gerecht werden, die wir über 60 Jahre lang teilten." Die beiden, die keine Kinder hatten, waren eines der am längsten verheirateten Paare im Showbusiness und galten vielen als Beweis dafür, dass echte Liebe alle Hürden überwinden kann.

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton bei den CMA Awards, 2019

