So denkt krebskranke Teddi Mellencamp übers Perückentragen

Realitystar Teddi Mellencamp (43) gibt inmitten ihres herausfordernden Kampfes gegen den Krebs einen bewegenden Einblick in ihr Leben. In einem Instagram-Post teilte die "The Real Housewives of Beverly Hills"-Teilnehmerin ein Foto mit zwei Seiten von sich selbst – einmal mit einer blonden Perücke und einmal mit ihrem frisch rasierten, nahezu kahlen Kopf. "Manchmal fühlt man sich nach einer Perücke, manchmal nicht", schrieb sie und fragte ihre Follower: "Gehe ich mit oder ohne Perücke zum Lunch?"

Ihre Community reagierte mit großem Zuspruch und Aufmunterung. Stars wie Kyle Richards (56) und Emily Simpson (49) sprachen Teddi Mut zu und bezeichneten sie als wunderschön – egal, ob mit oder ohne Perücke. Am 26. Februar hatte Teddi sich bereits einer Operation unterzogen, um zwei Tumore im Gehirn entfernen zu lassen, nur um wenige Wochen später die erschütternde Nachricht von weiteren Tumoren in Gehirn und Lunge zu erhalten. Trotzdem bleibt die dreifache Mutter optimistisch. Die Behandlungen, darunter Immuntherapie und Bestrahlung, laufen auf Hochtouren. Besonders ihre markante Rückkehr zu ihrem Podcast zeigte Teddis bewundernswerten Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Die Entdeckung weiterer Tumore versetzte Teddi zu Beginn in Todesangst. In ihrem Podcast "Two Ts in a Pod", den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Tamra Judge (57) führt, gestand sie, dass sie sich nach der Diagnose so gefühlt habe, als sei sie auf dem "Sterbebett". "Ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, das war's", gab Teddi offen zu.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp im März 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheit