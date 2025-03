Teddi Mellencamp war sicher, dass ihr Hirntumor ihr Tod sei

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Realityshow Real Housewives of Beverly Hills, hat kürzlich bewegende Details über ihren gesundheitlichen Kampf bekannt gegeben. Wie sie in ihrem Podcast "Two Ts in a Pod" gemeinsam mit ihrer Freundin Tamra Judge (57) enthüllte, hatten Ärzte fünf Tumore in ihrem Gehirn sowie weitere in ihrer Lunge entdeckt. Die Reality-TV-Bekanntheit sprach offen darüber, dass sie sich anfangs fühlte, als sei sie auf ihrem "Sterbebett". Diese Diagnose folgte Monaten, in denen Teddi unter extremen Migräneattacken und einem zunehmenden Gefühl von Verwirrung gelitten hatte, ohne den wahren Grund zu kennen. "Ich wollte mich dem Ganzen nicht stellen", erinnerte sich die dreifache Mutter an diese schwere Zeit.

Bereits im Februar hatte die 43-Jährige eine erste Operation, bei der vier Tumore aus ihrem Gehirn entfernt wurden. Einige Wochen später wurden jedoch weitere Wucherungen diagnostiziert. Wie Teddi Anfang März via Instagram erklärte, sind all diese Erkrankungen eine Folge ihrer früheren Melanom-Diagnose im Jahr 2022, bei der sie bereits an einem Hautkrebs im zweiten Stadium litt. Neben einer weiteren anstehenden Operation hat sie inzwischen mit Bestrahlung und immuntherapeutischen Behandlungen begonnen. Im Podcast sprach Tamra emotional über den schwierigen Moment, als Teddi ihr die Diagnose mitteilte und glaubte, im Sterben zu liegen. "Nein, tust du nicht. Wenn du nicht mehr da bist, dann kann ich auch nicht mehr weitermachen", soll Tamra zu ihrer Freundin gesagt haben.

Auch in ihrem Liebesleben erlebt Teddi aktuell eine besonders schwere Zeit. Im November 2024 gaben sie und ihr Ehemann Edwin Arroyave (47) nach 13 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Auch das hat die Reality-Darstellerin stark belastet, wie sie andeutete, ohne weiter ins Detail zu gehen. Tamra, die Teddi durch diese schwere Zeit begleitet, fiel während der gemeinsamen Aufnahmen auf, dass ihre Freundin sich bereits sechs Monate vor der Diagnose im Verhalten verändert hatte. Teddi erklärte, dass sie lange versucht habe, ihre Schmerzen und Sorgen nicht zu beachten, in der Hoffnung, einfach "weitermachen" zu können. Doch nun wolle sie ihrem Körper und ihrer Gesundheit endlich die Aufmerksamkeit schenken, die sie benötigen.

Getty Images Tamra Judge, Unternehmerin

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

