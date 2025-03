Viel Stress: Schwangere Kim Virginia Hartung hat abgenommen

Kim Virginia Hartung (29) ist derzeit in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Doch anders als es viele andere Schwangere berichten, bewegt sich die Zahl auf der Waage nicht hinauf, sondern herab. "Habe durch den Stress der letzten Wochen einfach so abgenommen", berichtet die einstige Dschungelcamp-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Der Gewichtsverlust war laut der Beauty nicht geplant: "Wollte das gar nicht, aber irgendwie habe ich dadurch weniger gegessen oder oft auch vergessen zu essen."

Die verlorenen Kilos möchte sich Kim aber schnell wieder anfuttern, wie sie weiter verrät: "Das hole ich jetzt hier nach." Die Reality-TV-Krawallnudel befindet sich nämlich gerade mit ihrem Partner Nikola Glumac (29) im gemeinsamen Urlaub in Österreich und entspannt in einem Vier-Sterne-Hotel. Tatsächlich postet das Paar seit seiner Ankunft immer wieder die leckeren Speisen, die es dort verputzt. "Gefühlt futtern wir hier nur", stellt Kim inmitten der diversen Videos ihres Essens belustigt fest.

Kim und Nikola sind zwar erst seit Dezember 2024 ein Paar, doch schon in der kurzen Zeit ihrer Beziehung blicken die Realitystars auf eine turbulente gemeinsame Zeit zurück. Kurz nachdem ihre Liebelei öffentlich wurde, entschied sich Nikola, Nägel mit Köpfen zu machen und zu seiner Herzensdame nach Dubai auszuwandern. Wenige Tage darauf kam schon der nächste Liebesbeweis: Der gebürtige Serbe ließ sich Kims Namen ins Gesicht tätowieren. Im Februar dieses Jahres verkündeten die beiden die nächste Sensation: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ob wohl auch bald die Blitzhochzeit folgt? Möglich wäre es zumindest bald, denn die Scheidung von Nikola und seiner Ex Gloria Glumac (32) ist endlich durch. Wenn beide Parteien keinen Einspruch einlegen, ist Nikola in vier Wochen auch auf dem Papier ein geschiedener Mann.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

