Wünschen ihm Unfälle: Nikola Glumac ist stinksauer auf Fans

Nikola Glumac (29) meldet sich emotional bei seinen Fans auf Instagram. Der Grund: Nachdem der Realitystar innerhalb kürzester Zeit in zwei Verkehrsunfälle verwickelt worden war, erreichten ihn jedes Mal, wenn er ein Auto betrat, fiese Nachrichten. So auch, als der Realitystar und seine Freundin Kim Virginia Hartung (29) vor wenigen Tagen verkündeten, mit dem Auto in ihren Österreichurlaub zu düsen. Er bekam daraufhin Nachrichten wie "Nächster Unfall" oder "Auf in den nächsten Unfall". "Ich kann es einfach nicht glauben. Wie kann man jemandem so etwas wünschen?", fragt Nikola kopfschüttelnd.

Er sei heilfroh, dass er nach den zwei Verkehrsunfällen glimpflich davongekommen ist – jetzt so etwas zu lesen, mache ihn sprachlos. Unter Tränen berichtet der gebürtige Serbe weiter: "Ich frage mich echt, was mit unserer Gesellschaft los ist. Woher kommt dieser kranke Hass? Als ich diese Nachrichten gelesen habe, war ich komplett im Schock." Die Message scheint jedoch keine Einsicht bei seinen Followern hervorzurufen. Statt Verständnis oder großer Entschuldigungen sammeln sich in der Kommentarspalte unter seinem Beitrag Reaktionen wie "Ihr seid einfach schlechte Schauspieler. Keiner nimmt euch eure Storys ab", "Die Märchenstunde beginnt" oder "Ich bin geschockt, dass du alle zwei Tage geschockt bist".

Doch abseits der fiesen Internetkommentare gibt es auch gute Neuigkeiten für Nikola. Der Temptation Island-Star und seine Ex Gloria Glumac (32) können bald endlich mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit abschließen. Die beiden haben vor wenigen Tagen vor Gericht ihre Scheidung finalisiert. Wenn in den nächsten vier Wochen keine der beiden Parteien Einspruch einlegt, ist der Realitystar auch auf dem Papier ein geschiedener Mann und kann optimistisch mit seiner neuen Freundin Kim in die Zukunft blicken.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

