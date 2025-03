Autopsie bestätigt: Daran starb Gene Hackmans (†95) Hund

Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden Ende Februar tot in ihrem gemeinsamen Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gefunden. Nun sorgt ein Detail aus dem Autopsiebericht ihres verstorbenen Hundes Zinna für erneute Bestürzung. Laut Untersuchungen, über die der Nachrichtensender ABC berichtet, soll der Hund verdurstet sein. Laut dem Bericht gab es bei ihm keine Anzeichen für Verletzungen, Infektionen oder Vergiftungen. Sein Magen sei fast leer gewesen, was darauf hinweise, dass er über längere Zeit weder Futter noch Wasser hatte.

Die genauen Umstände des Vorfalls bleiben weiterhin unklar. Auf demselben Anwesen waren zwei weitere Hunde gefunden worden, denen es jedoch gut ging. Gene, der als einer der bedeutendsten Schauspieler Hollywoods galt, starb laut Ermittlungen an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, vermutlich etwa eine Woche nach dem Tod seiner Frau. Betsy Arakawa soll an einer durch Hantaviren ausgelösten Erkrankung verstorben sein. Eine medizinische Ermittlerin erklärte, dass Gene möglicherweise nichts von ihrem Tod wusste. Der Fund der Ehepartner in Kombination mit Zinnas Tod wirft erschütternde Fragen über die letzten Tage in ihrem Haushalt auf.

Gene, der aus Filmen wie "French Connection" und "Erbarmungslos" weltberühmt wurde, hatte sich seit seinem Karriereende 2004 größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebte mit Betsy und den Hunden zurückgezogen in New Mexico. Die beiden waren seit 1991 verheiratet und teilten eine Leidenschaft für Tiere. Freunde und frühere Kollegen beschrieben Gene stets als Privatperson, die sich in den letzten Jahren auf das Schreiben von Büchern konzentriert und das Rampenlicht gemieden hatte. Sein stiller Rückzug passte zu seinem Arbeitsstil: Der Schauspieler galt nicht nur als Perfektionist, sondern auch als jemand, der den wahren Wert von Beziehungen schätzte – ob am Arbeitsplatz oder im Privatleben.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globes 2003

