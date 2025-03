Die Hunde von Gene Hackman unterstützten die Ersthelfer

Die Tragödie um Gene Hackman (✝95), seine Frau Betsy Arakawa und ihren Hund Zinna hat die Öffentlichkeit erschüttert. Beide wurden am 26. Februar in ihrem Haus in New Mexico tot aufgefunden, nachdem Nachbarn die Behörden alarmiert hatten. Betsy, eine talentierte Pianistin, starb laut dem Gerichtsmediziner an einer Hantavirus-Infektion, während Gene, der 95-jährige Oscar-Preisträger, an Herzversagen und den Folgen von Bluthochdruck sowie Alzheimer verstarb. Nun enthüllte People ein besonders berührendes Detail: Die beiden überlebenden Hunde des Paares, Bear und Nikita, führten die Einsatzkräfte zu Genes leblosen Körper.

Die Details zum Auffinden der beiden verstorbenen Eheleute lassen ein tristes Bild entstehen. Betsy wurde in einem Badezimmer gefunden, in der Nähe eines Raumheizers und verstreuter Medikamente. Gene, der offenbar nach ihrem Ableben auf sich allein gestellt war, wurde erst nach längerer Suche in einem Hinterraum des Hauses entdeckt. Der Feuerwehrchef des Santa Fe Fire Department berichtete USA Today, dass die beiden Hunde der Familie unermüdlich bellten – so führten sie die Helfer schließlich zu Genes sterblichen Überresten. Der Zustand im Haus deutete darauf hin, dass Gene und Betsy schon Tage vor der Entdeckung ihrer Leichen verstorben waren. Tragischerweise fanden sie auch Kelpie-Mix Zinna tot auf – der dritte Hund des Paares befand sich in ihrer Transportbox, wo sie sich nach einer Operation erholte.

Gene war ein mehrfach ausgezeichneter Schauspieler. Er wurde sowohl für seine legendären Filmrollen in Klassikern wie "Die Unbestechlichen" bewundert als auch für seine Tierliebe hoch geschätzt. Der lokale Tierschutzverein Animal Rescue, Inc., von dem Gene mindestens einen seiner Hunde adoptiert hatte, ehrte den verstorbenen Star laut People in einer bewegenden Botschaft: "Wir trauern um den Verlust unseres bekanntesten Adoptivvaters, Gene Hackman. Er war ein großartiger Schauspieler und Hundefreund." Die beiden überlebenden Hunde, Bear und Nikita, befinden sich mittlerweile in einem Tierpflegezentrum, wo sie hoffentlich ein liebevolles neues Zuhause finden werden.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, verstorbener Schauspieler