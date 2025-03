Norths Karriere: Mama Kim Kardashian soll überfordert sein

Kim Kardashian (44) hat alle Hände voll zu tun, seit sie das Management der aufsteigenden Karriere ihrer Tochter North West (11) übernommen hat. Norths Laufbahn nimmt mit einem Album in Arbeit und ersten Live-Auftritten, darunter ihrer Version von "I Just Can't Wait to Be King" bei einer Hollywood-Bowl-Produktion, mächtig Fahrt auf. Doch hinter den Kulissen scheint der Reality-Star zunehmend überfordert. Ein Insider verrät, dass Kim Unterstützung bei ihrer eigenen Mutter, Kris Jenner (69), gesucht habe. "Sie hat schon genug auf ihrem Teller", erklärt die Quelle laut OK Magazine und hebt hervor, dass auch Kanye West (47), Norths Vater, weiterhin in Entscheidungen involviert sei.

In der aktuellen Staffel von Keeping Up with the Kardashians teilt Kim offen ihre Gedanken über die aufblühende Karriere ihrer Tochter. Kritiker, die behaupten, North profitiere nur von ihrer berühmten Familie, wischt sie mit deutlichen Worten beiseite. "North ist der Moment. Sie ist eine Persönlichkeit, eine Performerin", betont Kim und verteidigt ihre Tochter gegen jegliche Anfeindungen. Auch Kanye scheint von Norths Talent begeistert zu sein. Anfang des Jahres postete er stolz Bilder von ihr im Tonstudio mit dem Hinweis, sie sei der Grund, warum er wieder zur Musik gefunden habe. Er selbst produzierte Beats für ihr Debütalbum "Elementary School Dropout", das an sein eigenes Erfolgsalbum "College Dropout" anknüpfen soll. Ein Veröffentlichungsdatum ist bisher nicht bekannt.

Die intensive Zusammenarbeit zwischen Kim und North wirft auch Licht auf ihre Mutter-Tochter-Beziehung, die seit Kims Scheidung von Kanye im Jahr 2021 eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht hat. Nachdem North eine Zeit lang distanziert gewesen sei, sei sie laut Kim nun besonders anhänglich. In einer früheren Episode von "Keeping Up with the Kardashians" erzählte Kim, dass North oft gemeinsam mit ihren Freundinnen anrufe, um ihr zu sagen, wie sehr sie sie liebe. Kris, die bekannt für ihre Erfolge als "Momager" ihrer Kinder ist, dürfte Kims Herausforderungen bestens nachvollziehen können. Immerhin managte sie die Karrieren ihrer sechs Kinder und steht ihrer Tochter auch jetzt mit Ratschlägen zur Seite.

Instagram / kimkardashian North West, Kris Jenner und Kim Kardashian, 2023

ActionPress Kim Kardashian, North West, Kanye West, November 2019

