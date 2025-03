Nur Freunde? Tom Cruise und Ana de Armas zusammen unterwegs

Tom Cruise (62) und Ana de Armas (36) scheinen derzeit viel Zeit zusammen zu verbringen. Die beiden Schauspieler wurden am Freitag, den 14. März, gesichtet, als sie am London Heliport aus einem Hubschrauber stiegen. Auf den Bildern, die People Magazin vorliegen, zeigte sich sowohl Tom als auch Ana gut gelaunt und sie führten beide angeregte Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort. Bereits am Abend zuvor waren sie an derselben Location gesehen worden. Während Tom auf schwarze Jeans und ein braunes Hemd setzte, trug Ana einen schwarzen Trenchcoat über einem weißen T-Shirt, kombiniert mit Jeans und weißen Sneakern.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Hollywood-Stars gemeinsam unterwegs sind. Schon im Februar trafen sie sich zu einem gemeinsamen Abendessen in London, bei dem sie von Fans erkannt wurden, als sie nach dem Restaurantbesuch in ein Taxi stiegen. Laut einer Quelle des People Magazins habe sich das Treffen damals weder romantisch noch privat gestaltet – es ging um ein Gespräch mit ihren Agenten zu möglichen künftigen Projekten. Auch wenn Fans spekulieren, ob hier vielleicht mehr als nur Freundschaft im Spiel ist, haben die Sprecher der beiden Schauspieler bislang keinen Kommentar abgegeben.

Ana hat in der Vergangenheit bereits ihren Respekt für Tom und seine Arbeit zum Ausdruck gebracht. In einem Interview mit USA Today lobte sie besonders seine riskanten Stunts und nannte sie "atemberaubend". Die Schauspielerin, die selbst durch actiongeladene Rollen wie in "James Bond: Keine Zeit zu sterben" bekannt ist, erklärte, wie herausfordernd, aber auch bereichernd sie solche Arbeiten findet. "Dein Körper leidet vielleicht, aber du wirst besser und es macht Spaß", sagte sie. Tom wiederum gilt nicht nur als einer der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods, sondern auch als jemand, der für seine Freundschaften und Netzwerke in der Branche bekannt ist. Ob diese Londoner Treffen also Freundschaft oder beruflichen Austausch bedeuten, bleibt abzuwarten.

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Getty Images Ana de Armas bei der "Eden"-Premiere im September 2024

