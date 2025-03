Ekat Leonova brauchte Physio nach Raabs "Let's Dance"-Besuch

Bei der jüngsten Ausgabe von Let's Dance kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall hinter den Kulissen: Entertainer Stefan Raab (58) tauchte überraschend im Backstage-Bereich der Tanzshow auf und sorgte für eine humorvolle, aber folgenreiche Aktion. Wie Ekaterina Leonova (37), besser bekannt als Ekat, gegenüber Bild erzählt, sei Stefan während einer Vorbereitungsphase in die Maske gestürmt und habe sie kurzerhand zu einer Tanzeinlage gezwungen. Was als spontane Rumba geplant war, sei in einem chaotischen Freestyle-Tango geendet, der Ekat schließlich eine überstrapazierte Nackenmuskulatur und den Gang zum Physiotherapeuten eingebracht habe. "Nach diesen Stefan-Raab-Moves brauchte ich den Physiotherapeuten!", erklärt die Tänzerin mit einem Augenzwinkern.

Nach der wilden Tanzeinlage gelang es der Profitänzerin dennoch, auf den Punkt abzuliefern: Mit Promi-Tanzpartner Diego Pooth, dem Sohn von Verona Pooth (56), performte sie am Abend einen leidenschaftlichen Paso Doble und wurde mit soliden 21 Punkten von der Jury belohnt. Das Duo sicherte sich damit den Einzug in die nächste Runde. Stefan ließ sich derweil nicht lumpen und lieferte kurz vor Mitternacht noch den entscheidenden Umschlag mit dem Namen des ausgeschiedenen Promis ab – nicht ohne zuvor erneut auf der Tanzfläche zu erscheinen. Diesmal überredete ihn Profitänzerin Patricija Ionel (30) zu einem weiteren kurzen tänzerischen Intermezzo.

Der Comedian und TV-Produzent, der inzwischen regelmäßig bei RTL zu sehen ist, nutzt solche Auftritte geschickt, um seine eigenen Formate zu promoten. Bereits in der Vergangenheit machte er mit ungewöhnlichen Promo-Aktionen auf sich aufmerksam. Doch während seiner ProSieben-Zeit musste er sich dafür weniger Kritik gefallen lassen als bei RTL, wo er in den letzten Monaten immer wieder ins Kreuzfeuer der Fans geriet. Besonders seine Eurovision-Entscheidungen und die Quoten seiner aktuellen Shows bieten Anlass für Diskussionen – ob durch chaotische Tanzeinlagen oder geschickte Selbstvermarktung, Stefan versteht es, im Gespräch zu bleiben. Ekaterina hingegen zeigt sich gewohnt professionell: Ihre Verletzung schmälerte weder ihre Leistung noch ihre gute Laune.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Ekaterina Leonova, Tänzerin

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Abor & Tynna und Stefan Raab bei #DGHNDMBSR

