Erstmals schwanger: Olivia Culpo zeigt stolz ihre Babykugel

Model Olivia Culpo (32) und ihr Ehemann Christian McCaffrey (28) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram teilte Olivia jetzt eine neue Story, in der sie ihren Babybauch in einem gemütlichen braunen Jumpsuit und einer grauen Strickjacke zeigt. Mit einem sanften Lächeln posierte sie vor der Kamera und gab ihren Fans damit einen weiteren Einblick in diese aufregende Phase ihres Lebens. Bereits eine Woche zuvor hatte die 32-Jährige die Schwangerschaft mit einer emotionalen Nachricht öffentlich gemacht: "Nächstes Kapitel: Mutterschaft", schrieb sie zu einer Reihe stilvoller Schwarz-Weiß-Bilder aus einem Schwangerschafts-Fotoshooting.

Die Schwangerschaft, die Olivia zu Beginn offenbar geschickt geheim gehalten hatte, sorgt auch für heitere Anekdoten innerhalb ihrer Familie. Ihre Schwester Sophia Culpo scherzte laut der Us Weekly in den sozialen Medien: "Jetzt wisst ihr alle, warum sie den Spitznamen 'Oblivia' trägt...sie ist alles andere als unauffällig." In ihrer Instagram-Story teilte Sophia ein älteres Foto, auf dem Olivia ihren Hund strategisch vor ihrem Bauch platzierte, um ihren Zustand zu verbergen. Olivia selbst gab zudem preis, dass sie in den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft besonders vorsichtig war und nicht einmal Spaziergänge machen konnte – mittlerweile holt sie ihren Sport jedoch nach und trainiert wieder regelmäßig.

Für Olivia und Christian, die seit 2020 ein Paar sind, stellt die Schwangerschaft einen weiteren bedeutenden Meilenstein in ihrer Beziehung dar. Die beiden fanden über ein Blind Date zueinander und machten ihre Liebe am Valentinstag öffentlich. In der Vergangenheit sprach Olivia offen über ihre Fruchtbarkeitsprobleme, die durch ihre Endometriose verursacht wurden. Im Jahr 2022 verriet sie in ihrer Realityshow "The Culpo Sisters", dass sie ihre Eizellen einfrieren ließ, um ihre Chancen auf Kinder zu wahren. "Es ist eine Versicherung", sagte sie damals. Nach ihrer Hochzeit im Juni 2024 ist die bevorstehende Geburt ihres Kindes nun der nächste große Schritt in ihrem gemeinsamen Familienglück.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juni 2024

Getty Images Olivia Culpo, Model

