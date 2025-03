Kanye West plant einen Neuanfang in Europa nach Kontroversen

Nach einer Reihe von Skandalen und zunehmender Isolation in den USA plant Kanye West (47) offenbar einen drastischen Schritt: Der Rapper, der auch als Unternehmer und Designer bekannt ist, erwägt, nach Europa zu ziehen. Ein Insider verriet dem Magazin The US Sun, dass Kanye sich in seinem Heimatland "missverstanden und nicht respektiert" fühle und deshalb auf einen Neuanfang in Europa setze. Er sehe den Kontinent als den Ort, "an dem er wirklich er selbst sein kann und sich geschätzt fühlt." Gemeinsam mit seiner Frau Bianca Censori (30), die durch italienische Wurzeln eine Verbindung nach Europa hat, soll er sogar die Möglichkeit prüfen, die italienische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Berichten zufolge arbeitet Kanye bereits daran, ein Visum für die Europäische Union zu sichern, um dort seine Projekte zu leiten und neue Geschäftsideen umzusetzen.

Dieser Plan kommt nicht ohne Grund: In seinem Heimatland scheint die Karriere des 47-Jährigen ins Stocken geraten zu sein, nachdem er durch eine Reihe kontroverser Äußerungen und Handlungen in der Öffentlichkeit heftig kritisiert wurde. Neben antisemitischen und rassistischen Kommentaren und Lob für Adolf Hitler, die für einen immensen Imageverlust sorgten, haben auch katastrophale Geschäftsentscheidungen und fehlgeschlagene Projekte seinen Ruf beschädigt. Zahlreiche Unternehmen haben die Zusammenarbeit mit ihm beendet, und Sponsorenverträge blieben aus. "Kanye hat das Gefühl, dass seine Gegenwart und Zukunft in den USA in vielerlei Hinsicht eingeschränkt sind", resümierte die Quelle. Auch musikalisch wurde es um den einst gefeierten Künstler ruhiger, da Auftritte sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Europäischen Union abgelehnt wurden. Laut Insidern soll Kanye Europa nichtsdestotrotz nun als Ort sehen, an dem er "authentisch leben und arbeiten" könne, ohne ständig auf Widerstände zu stoßen.

Kanye, der mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) vier gemeinsame Kinder hat, galt lange Zeit als eine der einflussreichsten Figuren der Musikindustrie. Gleichzeitig sorgt sein Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Aktuell befindet er sich mit seiner Ex-Frau im Streit um einen Song, in dem ihre Tochter mit dem umstrittenen Rapper P. Diddy (55) singt. Nach der Scheidung von Kim ist Kanyes Beziehung zu Bianca, einer Designerin, ebenfalls immer wieder Thema in den Medien. Trotz Trennungsgerüchten scheint das Paar zusammenzuhalten. Die beiden wurden zuletzt mehrfach gemeinsam in Italien gesichtet. Dort sorgten sie allerdings ebenfalls für Aufruhr, da ihr Auftreten und Verhalten vor Ort von einigen als unangebracht empfunden wurde. Dennoch scheint Kanye entschlossen, in Europa neue Wurzeln zu schlagen und einen frischen Start zu wagen. Auch in Lettland, Rumänien und der Slowakei erwäge er, Geschäfts- oder Unternehmervisa zu beantragen. "Er sieht die EU als seine nächste Oase der Freiheit und des Unternehmertums", weiß der Insider.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy/ Getty Images, Instagram / angelinacensori, Mike Coppola/ Getty Images Kanye West, Bianca Censori und Kim Kardashian, Collage

Anzeige Anzeige

Anzeige