Nach Drogenbeichte: Jax Taylor verteidigt seine Ex Brittany

Jax Taylor (45), bekannt aus "Vanderpump Rules", machte sich nun zwei Wochen nach seiner Beichte, seit Jahrzehnten mit seiner Kokainsucht zu kämpfen, öffentlich für seine Noch-Ehefrau Brittany Cartwright (36) stark. In seinem Podcast "Inside the Mind of a Man" erklärte er, dass ihm vor allem wichtig gewesen sei, wie seine Ex-Partnerin, mit der er den gemeinsamen Sohn Cruz hat, auf sein Geständnis reagieren würde. "Ich wollte sicherstellen, dass sie glücklich ist", sagte er und betonte, dass Brittany von seinen Problemen gewusst habe. Dennoch müsse es für sie schmerzlich gewesen sein, diese nun öffentlich bestätigt zu hören. Er hoffe, dass seine Probleme nicht negativ auf sie zurückfallen. "Denn es gibt auch Leute, die ihr Vorwürfe machen: 'Warum hast du nicht schon früher versucht, ihm Hilfe zu besorgen?'" Die beiden befinden sich derzeit in einem Scheidungsprozess, nachdem Brittany im vergangenen August die Scheidung eingereicht hatte.

In einem Statement gegenüber dem Magazin People betonte das TV-Sternchen, dankbar für Jax' Offenheit zu sein. Doch sie ging mit deutlichen Worten auf Abstand: "Ich bin froh, dass er endlich zugegeben hat, was wirklich los war. Zum ersten Mal kann ich offen über das Ausmaß des Traumas sprechen, das er unserer Familie über die Jahre zugefügt hat." Brittany äußerte jedoch Zweifel an seiner Genesung und kritisierte, sein Behandlungsplan sei "das absolute Minimum". Trotz der Schwierigkeiten hoffe sie, dass er eines Tages ein besserer Vater für ihren gemeinsamen Sohn werde – auch wenn sein Verhalten nach wie vor "alarmierend" sei. Jax ließ im Podcast anklingen, dass Brittany unter der aktuellen Situation leide, obwohl sie seine "Priorität" gewesen sei: "Sie hat am meisten durchgemacht."

Jax und Brittany galten lange als Traumpaar der Reality-TV-Szene, nachdem sie in der Serie "Vanderpump Rules" einem breiteren Publikum bekannt geworden waren. Die beiden hatten über ein Jahrzehnt eine turbulente Beziehung, die von Höhen und Tiefen geprägt war. 2019 gaben sie sich das Jawort, doch die Ehe zerbrach laut Brittany schließlich an "unüberbrückbaren Differenzen". Die ehemalige Angestellte in den Restaurants von Lisa Vanderpump (64), die inzwischen verstärkt in den sozialen Medien aktiv ist, will sich nun auf ihren Sohn konzentrieren und betonte, dass sie ihren Weg ohne Jax gehen wolle. Fans können den weiteren Verlauf ihrer Scheidung in der kommenden Staffel von "The Valley" verfolgen, die im April auf Bravo startet.

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

Tibrina Hobson/Getty Images, Joe Scarnici/Getty Images for iHeartRadio Collage: Lisa Vanderpump und Jax Taylor mit Brittany Cartwright

