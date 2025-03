"Sehr glücklich": Pete Davidson soll Nicht-Prominente daten

Pete Davidson (31) ist frisch verliebt! Laut Page Six soll sich der Comedian in einer Beziehung befinden – und diesmal mit einer Frau, die keine Prominente ist. "Er ist sehr glücklich", betont eine Quelle und erklärt, seine neue Partnerin sei "ganz anders als alle anderen, mit denen er bisher ausgegangen ist." Sie respektiere den Saturday Night Live-Star und seinen Wunsch nach Privatsphäre. "Obwohl alles noch frisch ist, mag Pete diese Frau wirklich", verrät der Insider.

Es ist aber wohl nicht nur der 31-Jährige, der völlig angetan von der neuen Frau in seinem Leben ist, auch in seinem engen Umfeld kommt die neue Liebe gut an. Demnach sei seine Familie völlig aus dem Häuschen: Wie der Tippgeber weiter ausführt, "befürworten" seine Mama Amy Waters Davidson und seine Schwester Casey "diese Beziehung und lieben es, Pete so glücklich zu sehen."

Der Komiker machte in der Vergangenheit einige Schlagzeilen mit seinen Partnerschaften. Erstmals Aufsehen erregte er, als er mit Cazzie David, der Tochter von Comedy-Ikone Larry David, ausging. Danach folgte eine stürmische Verlobung mit Sängerin Ariana Grande (31), die sie jedoch im Oktober 2018 auflösten. Auch danach war Pete kein Kind von Traurigkeit: Er datete Stars wie Schauspielerin Kate Beckinsale (51), Model Kaia Gerber (23) oder Bridgerton-Star Phoebe Dynevor (29). Es war allerdings eine andere Beziehung, die besondere Aufmerksamkeit auf sich zog: Der New Yorker war neun Monate lang mit TV-Star Kim Kardashian (44) zusammen.

Getty Images Pete Davidson im November 2023

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

