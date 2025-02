Prinzessin Kate begeistert Kinder mit Puppenspiel bei Termin

Bei einem kürzlichen Besuch in der Mutter-Kind-Einheit des Frauengefängnisses HMP Styal sorgte Prinzessin Kate (43) für strahlende Gesichter. Die Prinzessin von Wales testete ein Puppenspielzeug aus der Reihe "My First Puppet Rabbit" der Marke The Puppet Company und zeigte dabei ihre Begabung, mit Kindern in Kontakt zu treten. Sichtlich begeistert spielte sie laut Hello! mit einem Baby, während sie dem Plüschhasen Leben einhauchte. Es war ein Moment, der nicht nur anwesende Kinder und Mütter, sondern auch das Unternehmen rührte. "Der Hase wird für uns immer der 'Royal Rabbit' bleiben", erklärte Sue Lockey, Mitbegründerin von The Puppet Company.

Sue zeigte sich dem Portal zufolge begeistert darüber, dass Kate die Puppe ausprobierte: "Es ist wirklich herzerwärmend, sie mit unserem Hasen zu sehen." Die Handpuppen der Marke sollen die Fantasie anregen, spielerisch die Sprachentwicklung fördern und Kinder durch schwere Zeiten begleiten. Seit Kates Auftritt ist die Nachfrage nach dem Hasen wohl merklich gestiegen. Dass die Royal bei dem Besuch diese besondere Verbindung zwischen Spiel und kindlicher Entwicklung betonte, unterstreicht einmal mehr ihre Leidenschaft für kindliches Wohlbefinden.

Kate ist für derart herzerwärmende Momente bekannt – und gönnte sich erst vor Kurzem auch mal eine wohlverdiente Auszeit fernab von königlichen Verpflichtungen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (42) und den drei Kindern reiste sie auf die exklusive Insel Mustique in der Karibik. Diese Auszeit fiel mit der BAFTA-Verleihung zusammen, zu der die Royals normalerweise regelmäßig erscheinen. Laut Mail on Sunday entschied sich das Paar bewusst dazu, stattdessen die Seele baumeln zu lassen, während William seine Pflichten als Präsident der British Academy of Film and Television Arts per Videobotschaft erfüllte.

Getty Images Prinzessin Kate im HMP Styal, Februar 2025

Getty Images Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

